Nicky Jam estrenó la canción “Sin Novia”, bajo la producción de Jorge Milliano. El tema fue lanzado con un video musical en YouTube y está cargado de sabor urbano.

La canción “Sin Novia” está compuesta por el mismo Nicky Jam, junto a Juan Diego Medina, Jorge Alberto Erazo, Luis A. O’Neill y Andrés Jael Correa.

“‘Sin Novia’ promete ser el nuevo éxito musical del cantante ya que incluye una melodía latina urbana que pondrá a gozar al mundo entero al mejor estilo del ídolo del reggaetón”, se señaló en comunicado de Sony Music.

“Me siento feliz con el resultado de esta canción y el video, espero que se sientan identificados y lo compartan. Agradezco a la gente que siempre me apoya y me lleva a los niveles más altos, gracias por motivarme a seguir creando música”, expresó Nicky Jam tras el estreno de su nuevo tema.

“Sin Novia” se estrenó junto a su video oficial, el cual fue dirigido por Willy Rodríguez, con la producción de Adiela Marie Arroyo y la casa productora “La Tara”. La pieza audiovisual se llevó a cabo en varias locaciones de Miami, Estados Unidos.

La trama del video musical cuenta la historia de una pareja que vive en fiestas y viajes, y al mismo tiempo disfrutando con sus amigos, pero al final deciden ser solo “panas”.