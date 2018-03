Nicola Pedreros, autor de "Gatos callejeros", regresa a los escenarios

Cuando tenía tiempo libre para hacer música, la única e inseparable compañera de Nicola Pedreros era una guitarra rota. Con el paso de los años, la situación económica del cantautor nacional mejoró y pudo comprarse varias guitarras; sin embargo –paradójicamente- ya no poseía tiempo para tocarlas.

“Tenía una sola guitarra rota y la usaba todo el tiempo, ahora tenía tres o cuatro y no las usaba nunca. Las veía y les decía: ‘Chicas, cuando vuelva de trabajar vamos a estar juntas’, pero el día laboral era tan duro y pesado que, al llegar a casa, solo las miraba”, recuerda Pedreros.

Pero esa etapa de la vida del intérprete de "Gatos callejeros" quedó en el pasado. Luego de varios años de vivir en el extranjero donde laboró como creativo en una agencia de publicidad, Nicola volvió a Lima para retomar su faceta musical y reencontrarse con su público.

Nicola Pedreros interpreta "Gatos callejeros". (Video: YouTube)

"Ahora tengo una empresa de grabación de sonido publicitario (Sordo) y acabo de lanzar 'Sobre ti', un disco con trece canciones, en el que participaron Peluka Núñez, Henry Ueunten, Hugo Ortiz, Julio Zavala ‘ZAV’ y Jorge Pardo en los coros", detalla.

En gran parte de los temas de "Sobre ti", Pedreros plasma sus experiencias personales e inquietudes relacionadas a la familia, miedos, esperanzas, frustraciones y amores.

“Hay una canción que habla de cómo te sientes trabajando para otros y no en lo que te gusta. ‘Cuando me desperté’, el segundo single del disco, que ya está disponible, describe cómo te sientes con respecto a esa rutina y te invita, un poco, a tratar de romperla”, explica.

AUTÉNTICO

Nicola mantiene sus raíces musicales y se muestra reticente a probar ritmos nuevos, pues de hacerlo, "no me sentiría auténtico”, señala.

“Siempre me gustó el rock y me siento cómodo con eso. No soy explorador. No soy una persona tropical ni muy rítmica, estoy incapacitado para hacer otro género”, remarca.

DE REGRESO

En su reencuentro con el público peruano, este 22 de marzo en Bazar de Miraflores, Pedreros espera divertirse y descubrir en el escenario a un público que tenga ganas de escuchar algo que nunca antes ha escuchado.

“Del público espero atención, recepción, me interesa que tenga el espíritu contemplativo, que tenga ganas de descubrir, de experimentar”, finaliza.