Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital de Teleticket | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La cantautora peruana Nicole Favre estrenará el próximo 11 de noviembre su nuevo álbum titulado “1998”, que presentará en vivo el 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima.

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