La cantautora peruana Nicole Favre estrenará el próximo 11 de noviembre su nuevo álbum titulado “1998”, que presentará en vivo el 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima.

El disco debe su nombre al año de nacimiento de la intérprete y reúne 17 canciones escritas por ella, entre las que figuran composiciones como “Mi Fan”, “Fake It” y el sencillo promocional “223”.

Tras residir durante un periodo en México, la artista retoma su propuesta dentro del género pop con este proyecto de estudio.

En su trayectoria, la cantante ha realizado colaboraciones con figuras como Joey Montana, Moderatto, Morat, Danna Paola, Kya, Antonio José y Olivia Wald.

Nicole Favre | Foto: Difusión

Por otro lado, para el espectáculo del 3 de diciembre, interpretará los temas de su nueva producción junto a las canciones más destacadas de su repertorio.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.