A Nicole Pillman, el coronavirus le golpeó con inclemencia. Le lapidó el alma, le estrujó el corazón. Le dejó huellas imborrables que hoy busca mitigar con “Renacer”, su nueva propuesta discográfica creada en medio de la pandemia e inspirada en el momento difícil que le tocó vivir.

“Renacer” será un álbum colectivo, un proyecto novedoso, en el que compositores desconocidos podrán participar a cambio de una módica inversión económica. Además de covers, el disco reunirá temas inéditos, como “Cuarentena sin ti”.

Nicole Pillman interpreta "Cuarentena sin ti". (Video: Nicole Pillman)

“En marzo empezamos a trabajar en este disco, que justamente nació de estar encerrados, de la cuarentena, y de lo que vivimos después. Hemos invitado a participar a autores de diferentes lugares del Perú, como Cusco y Piura; también del exterior, de países como España y Estados Unidos. Le pondré voz a las historias de talentosos autores”, sostiene Pillman Zamudio.

Nicole Pillman convirtió su estudio de grabación en una sala de conciertos. (Foto: Nicole Pillman)

A mediados de mayo de 2019, Nicole confirmó a través de sus redes sociales que ella y su esposo contrajeron el COVID-19. La intérprete de “Entre la espada y la pared” narró los duros episodios que vivió por el virus que ha acabado con la vida de miles de personas en el mundo.

”El 01 de mayo empezó la fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y de garganta, perdimos el sentido del gusto y el olfato. Luego apareció la tos y el malestar pulmonar. Nos aislamos totalmente, recibimos asistencia médica y empezamos a tomar paracetamol, azitromicina, ivermectina y prednisona. Empezamos a luchar contra el coronavirus”, escribió.





Y la lucha que emprendió la cantautora peruana contra el virus fue violenta. Sin embargo no le dio tregua al mal y logró recuperarse rápidamente, pero su esposo no corrió con la misma suerte. “Empeoraba con el pasar de los días”.

“La madrugada del 3 mayo los malestares aumentaron y nos asustamos mucho, pudimos acudir a emergencia de la clínica más cercana, fuimos uno por uno con mi esposo, mi hija no podía quedarse sola... Nos hicieron placas, mis resultados fueron alentadores, pero en mi esposo encontraron neumonía... Con la medicación después de unos días yo me sentía mucho mejor, pero Santiago solo empeoraba. Para el 10 de mayo, Día de la Madre, tras cumplir con varias actividades de trabajo, Santi ya no podía más, tenía fiebre, los brazos adormecidos y problemas de respiración”, agregó Nicole.

Asimismo, recalcó en su testimonio público que ella y su esposo trataron de pedir ayuda marcando al 113 y al 106, pero no consiguieron respuesta. Ante su delicada situación, ambos decidieron ir a una clínica cercana a su domicilio para ser atendidos. “Buscamos ayuda, pero ningún teléfono de emergencia o ambulancia respondía, Santiago tuvo que ir solo a la clínica, donde estuvo en observación, mientras tanto, mi hija y yo solo podíamos orar para que mi esposo recuperara las fuerzas y regresara a casa, durante 3 días entró y salió de emergencias por problemas de respiración y taquicardias”, acotó.

Tras superar aquella dura experiencia, Nicole enfocó sus energías en reinventarse y buscar nuevas alternativas que le permitan seguir haciendo música. “Lo que nos pasó fue fuerte, pero decidimos verle el lado de reinversión. No dejé de trabajar, y lo que era un estudio de grabación se convirtió en una sala de conciertos. Continué dando clases virtuales, gracias a Dios con muy buena aceptación y ahora me tienes aquí, grabando el nuevo álbum. Gracias a Dios mi esposo y yo salimos de esta. Mis papás también se enfermaron, mi papá estuvo muy mal, gracias a Dios superó la enfermedad”, refiere la artista de 33 años.

La música se convirtió en su mejor aliado. “Imagínate, tantos meses encerrados, la música, las películas y las series nos han salvado de la locura. La música cura el alma. Veo muchos artistas músicos que se están dedicando a otras cosas y creo que no es para nada negativo, creo que el trabajo dignifica. Ojalá muy pronto se encuentre la vacuna y los artistas podamos volver a nuestros oficios principales“, dice.

Sus inicios

La primera vez que Nicole pisó un escenario de TV tenía ocho años de edad. Fue en el programa de talentos infantil de Canal 2, “Almendra”. Desde entonces, la cantautora nacional ha recorrido diversos espacios de canto en el Perú y el extranjero.

“Cuando no tienes un contacto o no eres conocido, es difícil hacerte de un nombre. Los concursos en los que participé siempre fueron una ventana para darme a conocer. Quería que me conocieran y a partir de eso poder presentarles mi propio trabajo musical. Eso lo tenía claro, desde muy chiquita. Por eso aposté por viajar en 2008 a ‘Latin American Idol’, donde gracias a Dios me fue muy bien. Logré sacar mi primer disco”, recuerda.

Show virtual

El próximo 5 de septiembre, Nicole presentará junto a sus músicos “Mi balada favorita”, un concierto virtual interactivo desde Falcon Studio, en el que interpretará sus propios temas, pero también covers de artistas como Laura Pausini y Mon Laferte. “La persona que quiera ser parte del show y acceder puede hacerlo con el monto que pueda o prefiera dar. Va a ser en un grupo cerrado en Facebook, a las 7 de la noche”, remarca.