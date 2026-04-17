La cantautora peruana Nicole Zignago, ‘Nic’ como es conocida, presenta oficialmente su segundo álbum de estudio “Enamorada”, un proyecto que marca un antes y un después en su carrera y que la consolida como una de las voces más prometedoras del pop latino actual.

Como parte del lanzamiento de su segundo disco de estudio “Enamorada”, la artista confirma su gira nacional, con presentaciones en Lima (15 de octubre), Arequipa (17 de octubre) y Trujillo (18 de octubre). Con estos shows, ‘Nic’ llevará sus mejores éxitos a distintos escenarios del país.

Su segundo disco está compuesto por 10 canciones, cuyos temas son un viaje emocional que se aleja de las narrativas tradicionales del amor romántico para centrarse en el amor propio, el autoconocimiento y la conexión con el presente. Más que un disco, se trata de una declaración artística que invita a reconciliarse con uno mismo.

Nic abraza el amor propio en su álbum de estudio y anuncia gira por Perú. (Foto: Difusión)

El concepto central del álbum se construye a partir de los “paréntesis”, entendidos como ese espacio intermedio donde conviven el amor y el desamor, y en el que la vulnerabilidad deja de ser una debilidad para convertirse en una herramienta de autodescubrimiento, mientras las emociones viven en tiempo real.

El focus track, “Enamorada”, funciona como el eje central del disco, reafirmando la visión poderosa de estar enamorada no solo de alguien más, sino de la vida y de uno mismo.

Previo al lanzamiento, ‘Nic’ adelantó esta nueva era con sencillos como “(feliz por ti)”, “(favorito)” y “(todo lo que haces para no acordarte de mí)”, además de “(pablo)”, en colaboración con Leo Rizzi. Cada uno de estos temas refleja distintas etapas del crecimiento emocional, desde la aceptación hasta la redefinición del amor como una elección consciente.

A nivel internacional, la cantante peruana ha captado la atención de la industria musical tras ser destacada como Artist to Watch 2026 por Billboard y Uproxx, consolidándose como una de las nuevas promesas del pop latino.