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Nic abraza el amor propio en su álbum de estudio y anuncia gira por Perú. (Foto: Difusión)
Nic abraza el amor propio en su álbum de estudio y anuncia gira por Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cantautora peruana Nicole Zignago, ‘Nic’ como es conocida, presenta oficialmente su segundo álbum de estudio “Enamorada”, un proyecto que marca un antes y un después en su carrera y que la consolida como una de las voces más prometedoras del pop latino actual.

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