La cantante y compositora peruana Nicole Zignago lanzó recientemente, bajo el sello de Warner Music México, su primer álbum titulado “Escrita”, que cuenta con 11 canciones que representan un viaje personal y artístico.

En cada pista, la hija de Gian Marco, explora las complejidades de ciertas experiencias humanas como el enamoramiento, el desamor y la transición a la vida adulta.

Asimismo, como parte del lanzamiento, Nicole anunció su gira en Perú, que iniciará el 11 de julio en el centro de convenciones Barranco, en Lima.

Por otro lado, visitará la ciudad de Arequipa el viernes 12 en el Selina; mientras que el sábado 13 viajará hasta Trujillo, donde ofrecerá un show en la Alianza Francesa. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

Nicole Zignago tiene una nominación a los Latin Grammy de 2022, cuenta con más de 150 millones de reproducciones en Spotify; así como una destacada presencia en Highlight Equal Andes de Spotify Colombia de mayo.

La música de Nicole Zignago





La cantante escribió “1,2,3″ (So­fía Reyes ft Jason Derulo y DeLaGhetto), “Taxi” (Mariah ft. Guaynaa), “Balada para perrear” de Las Villa, entre otras.

Tiene también colaboraciones con diversos artistas internacionales como “La Ola” con Marco Mares, “Miento” con Leonel García, “Mirar atrás” con el español Vic Mirallas y, la más reciente, “Mimos” con Camilo, que en su primer mes alcanzó 6.5 millones de reproducciones en Spotify y YouTube y logró entrar al Top Viral Global de Spotify.

“[...] Escribo para mirarme en papel porque en el espejo se me complica y me veo borrosa. escribo porque es una foto exacta de mi alma y quiero regirme por ella siempre. Escribo para escucharme en canciones y viajar por donde me lleven”, dijo.

Sobre el álbum “Escrita”





Nicole Zignago contó con la colaboración del productor colombiano Juan Ariza y la compositora estadounidense Nicole Cohen, con quienes dio forma al concepto musical y a la propuesta lírica del mismo.

“Escrita” contiene 11 canciones que habla del amor y el desamor, y el camino hacia la vida adulta. “Porque me quiero en tinta, me quiero viva y me quiero escrita”, comentó Nicole Zignago.