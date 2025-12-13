La cantautora peruana Nicole Zignago ha iniciado una transición artística al adoptar el nuevo nombre artístico de Nic, un cambio que coincide con el lanzamiento de su sencillo más reciente “Feliz por ti”.

Aparentemente alejada de la influencia de su padre, el reconocido artista Gian Marco, la joven compositora estrenó su trabajo en YouTube, con una “expresión más vulnerable y madura”.

La canción “Feliz por ti” se presenta como una narrativa profundamente honesta, donde procesa y confronta el momento de ver a su expareja en una nueva relación, explorando el delicado equilibrio entre el desamor y la aceptación.

Como parte de su renovada etapa, la artista regresa a Perú en diciembre para reencontrarse con su audiencia. También ha confirmado que, en 2026, planea realizar visitas más frecuentes al país con el fin de realizar nuevos proyectos musicales.

Este lanzamiento sigue a su nominación a “Mejor Canción Pop” en los Latin Grammy 2025 por “Te Quiero”, sumando su inclusión hasta en tres ternas de ediciones anteriores.

Mejor Nuevo Artista (2022).

Mejor Álbum Vocal Pop por " Escrita" (2024).

(2024). Mejor Canción Regional Mexicana por “Canción Para Olvidarte” (2024).

Graduada del prestigioso Berklee College of Music, Nic ha consolidado su posición como una de las voces más auténticas del pop latino, colaborando con figuras de la talla de Leonel García, Camilo, Sofía Reyes y Lagos.