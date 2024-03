La artista peruana Nicole Zignago, hija del consagrado Gian Marco, estrenó un nuevo tema musical junto a Camilo, el cual tiene por nombre “Mimos” y será publicado el jueves 22 de marzo, a las 6:50 p.m. (hora de Perú), en sus plataformas digitales.

El tema, que logra la colaboración de Zignago con el artista colombiano, tiene un videoclip, el mismo que fue dirigido por Eva Luna Montaner, esposa de Camilo y madre de sus dos hijos.

Según lo que trascendió por la revista Billboard, el tema es una balada “que tocará las fibras más sensibles” de sus oyentes, asimismo, prometió que habrá un solo interpretado por Nicole, en el que, según la publicación, “se exhibirá su amplio registro vocal (de Nicole)”.

Por otro lado, la misma revista anotó que el tema está dedicado al amor imposible, esos que no pueden concretarse a pesar del cariño y atracción. “Dices que aquí no hay na’, que solo amigos, pero, ¿dime qué hacemos cuando me pides mimos?”, es lo que reza el tema, según lo adelantado.