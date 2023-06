El legado de la soprano Monserrat Caballé y el tenor Luciano Pavarotti continúa a través de la voz de sus descendientes. Simona Todaro Pavarotti, nieta del reconocido tenor, y Martí Caballé, hija de la considerada como la más grande soprano del siglo pasado, rendirán homenaje a sus familiares en la gala lírica “Querida Montserrat, querido Luciano”, que se llevará a cabo el lunes 19 de junio en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula.

Desde muy jóvenes, ambas cantantes se vieron inmersas en el mundo de la música, rodeadas por la grandiosidad de sus famosos parientes, como es el caso de Luciano Pavarotti, reconocido como uno de los más grandes tenores de todos los tiempos, quien dejó una huella imborrable en el mundo de la ópera. Su excepcional voz, su carisma en el escenario y su capacidad para transmitir emociones con cada interpretación lo convirtieron en un ícono de la música lírica.

“Desde que era una niña, siempre he escuchado música, viví en una familia de melómanos. Así que trato de mantener viva la música y trato de cantar bien, poniendo en práctica las grandes enseñanzas que mi tío me dio”, comenta la sobrina nieta de Luciano Pavarotti en entrevista con El Comercio.

Monserrat Marti Caballé y Simona Todaro Pavarotti durante su presentación el 7 de agosto de 2022 en El Parador de Jarandilla, en España

Herencia musical

Sin embargo, para Simona Todaro no fue sencillo crecer bajo la sombra de Pavarotti. “Para mí no fue fácil, precisamente porque soy su pariente, lo cual implica una enorme responsabilidad y un punto de referencia tan cercano”. Sin embargo, eso no le impidió colaborar con él. “Tuve la suerte de cantar con él y de seguir su estilo, continuando con sus enseñanzas. Ahora esta es mi manera de decirle gracias”, comenta la cantante, quien tiene un registro vocal similar a la hermana de Luciano Pavarotti.

Simona Todaro Pavarotti junto a Luciano Pavarotti durante concierto en Australia

Por su parte, Montserrat Caballé, reconocida por lanzar el disco de ópera rock “Barcelona” (1988) junto al vocalista de Queen, Freddie Mercury, y ser una de las sopranos más destacadas de la historia de la ópera, resaltando por su gran capacidad para transmitir emociones profundas a través de su voz. “Por mi parte, solo puedo decir que mi madre era de otra galaxia, yo soy solo terrenal”, menciona Martí Caballé, quien busca honrar la memoria de su madre y de Pavarotti. “Tuvimos la fortuna de conocerlos en casa, de una manera más íntima y personal. Por eso este show se hará con mucha humildad, admiración y respeto”, comenta la soprano.

Monserrat Marti Caballé acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista José Manuel Cuenca.

Sobre el show, el repertorio estará integrado por canciones como “Ave María” del compositor austriaco Franz Schubert; “Sull’aria” de W. A. Mozart; “Volare (Nel blu dipinto di blu) del italiano Domenico Modugno; “Hijo de la luna”, del compositor español José María Cano; “Todas las mañanitas” del español Manuel Penella” y otras tantas canciones de las cuales destaca “Non ti scordar di me”, tema que se cantará en dúo y que guarda un secreto. “Era una de las canciones favoritas de Luciano, que cantaba con la madre de Montserrat”, comenta Todaro, quien luego de muchos años repetirá esta dinámica en un momento especial para ambas cantantes.

A pesar de que la influencia de su familia en la carrera artística de Simona y Martí es innegable, ambas se fueron forjando un camino propio que ahora se une para rendir homenaje a quienes les enseñaron y motivaron a cantar siempre pensando en lo mejor para el público. “Lo importante no es solo cantar la obra, sino lo que tratamos de hacer en cada show es darle al público lo que yo llevo dentro y que ellos estén satisfechos con eso”, concluye Todaro.