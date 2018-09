Nito Mestre en Lima: hablamos EN VIVO con el ex Sui Generis

Nito Mestre, el destacado músico argentino, conocido por ser la voz principal y guitarrista del famoso dúo Sui Generis, estará este lunes en El Comercio y conversará con nosotros EN VIVO sobre su próxima presentación en el Gran Teatro Nacional el 19 de setiembre.

El cantante eligió presentar este espectáculo en el Perú acompañado del mencionado proyecto social que lidera Juan Diego Flórez y recalcó que interpretarán temas como: Necesito, Confesiones de invierno, Rasguña las piedras, Aprendizaje, entre otras.



Nito, quien conoce de cerca la labor de esta institución, destacó la importancia de la música en la formación de una persona en situación de riesgo y aplaudió la labor del tenor peruano. "Será un honor poder ser parte de este show especial. Admiro y aplaudo el talento de estos chicos", comentó. Como se sabe, Sinfonía por el Perú ha crecido rápidamente y ha beneficiado a más de 7000 mil niños peruanos.

"Será la presentación de mi vida musical junto a una orquesta", describió Nito Mestre sobre la presentación junto a la Sinfonía por el Perú, el proyecto social de Flórez.

Sobre el ex Sui Generis:

Al finalizar su etapa Sui Géneris, el creador desarrolló varios proyectos musicales como 'Nito Mestre y los desconocidos', el cual fue un gran éxito para la época. En 1981 presentó su obra maestra, 20/10, en la que participaron Charly García y León Gieco. En pocas semanas el disco logró el disco de oro.



En 1992, el ex productor de Sui Géneris; Jorge Álvarez, llamó a Nito para regrabar los viejos temas con arreglos modernos. La placa fue titulada Nito Mestre Canta Sui Generis y contó con la participación de una orquesta sinfónica y reconocidos músicos de la época, fue lanzada en 1993.

En el 2000, se produjo el reencuentro oficial de Sui Generis. Sinfonías para adolescentes logró un gran éxito. Para el 2010, Nito Mestre lanzó su octavo disco titulado Mestre (según él, una continuación de su antiguo álbum 20/10) el que incluye la participación de Beto Cuevas.



En el año 2007 presenta "Nito Mestre Sinfónico", proyecto que fue editado en DVD y en el que participaron la Orquesta Sinfónica de San Juan y su Coro Universitario, show que luego presentó en Salta y en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pasando luego por ciudades de Chile.



El 2013, se inauguraron las estatuas de Charly García & Nito Mestre en la ciudad de Mar del Plata, ubicado en la calle Rivadavia, lugar donde se presentaron por primera vez en 1971.



El año 2014 lo encuentra a Nito Mestre preparando un nuevo disco, bajo la producción de Eduardo Cautiño, que incluye la versión en español del tema de Dominic Miller y Sting "The shape of my heart".

Más datos:

​Concierto de Nito Mestre y la orquesta académica de Sinfonía por el Perú.

Fecha: 19 de setiembre.

Lugar: Gran Teatro Nacional.

Dirección: Av Javier Prado Este 2225, San Borja.

Entradas: Teleticket de Wong y Metro, y boletería.