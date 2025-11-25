“No fue un distanciamiento por problemas; la vida te lleva y luego te regresa más maduro”“: Ves Tal Vez retoma su proyecto y prepara un nuevo show en Lima

Hay bandas que regresan porque es redituable mantener la marca, y otras porque separarse les resulta casi imposible. Ves Tal Vez pertenece a la segunda categoría. Alejandra Irribarren Jhery, Diego Berrocal y Max Masias se encontraron cuando ninguno buscaba formar una banda, pero las primeras canciones dejaron claro que había algo reconocible: una sensibilidad compartida que mezclaba folk, pop y esa ternura melódica que terminaría convirtiéndose en su sello.

Con su álbum debut, “Ves Tal Vez” (2015), esa intuición inicial se transformó en identidad. El disco los acompañó de salas pequeñas a escenarios donde el público ya coreaba las letras, impulsados por temas como “La loca” o “Hoy te vi feliz”, que alcanzó el número uno en Spotify Perú. No buscaban un lugar en la industria; lo encontraron igual. Y en ese proceso entendieron algo fundamental: las canciones que no nacen para ser éxitos son, justamente, las que más posibilidades tienen de convertirse en uno.

El sonido del grupo —el denominado happy folk— no surgió de una intención estilística, sino de la forma en que ellos viven. Entre 2013 y 2020 tocaron en encuentros íntimos, festivales y escenarios compartidos con artistas como Natalia Lafourcade, Los Cafres o Monsieur Periné. Lo que desde afuera se percibía como una banda luminosa, ellos lo recuerdan como un aprendizaje agotador y hermoso que los terminó separando… y que hoy, paradójicamente, es el motor de su regreso. “Solo queríamos hacer música para sonreír. Al final, también nos terminó sosteniendo”, menciona Masias.

Ves Tal Vez durante su reencuentro musical, afinando los nuevos arreglos que marcarán su regreso en el Castillo Rospigliosi. (Foto: Marilyn Galván Angulo)

Celebrar entre amigos

La ruptura fue un respiro necesario. Cada uno tomó su propio camino, con proyectos personales que crecieron sin presión. Pero algo seguía rondando. “Solo nos dimos cuenta de que funcionábamos juntos, de que no podemos separarnos”, admite Alejandra. La distancia no apagó nada; solo confirmó que ese tiempo era parte del crecimiento individual de cada uno.

“Es el viaje del héroe —dice Irribarren—, ese camino que te lleva a encontrarte para luego tener algo que ofrecer. No fue un distanciamiento por problemas; la vida te lleva y luego te regresa más maduro”.

El reencuentro tuvo la naturalidad de quienes se conocen desde hace demasiado tiempo. No hubo discursos ni ceremonias: solo se miraron y empezaron a tocar. “Somos como tres hermanos: nos reímos, discutimos, nos fastidiamos, pero siempre volvemos al mismo lugar”, cuenta Max. Ese “mismo lugar” no es un estudio ni un escenario, sino un proyecto a futuro que vuelve a tomar forma —y fuerza— desde el Castillo Rospigliosi.

El enfoque ahora es distinto: una performance más completa, un escenario pensado para ellos, experiencias más inmersivas con el público. Si antes hablaban de happy folk, hoy ven su proyecto como un territorio emocional más amplio. Las letras evidencian ese cambio, un tránsito natural desde los años en que compartían circuitos con bandas como Kanaku & El Tigre.

Ahora trabajan en nuevas colaboraciones, sesiones en vivo, giras y un plan creativo que expande aquello que los hizo únicos hace diez años. Y aunque no lo digan en voz alta, este regreso es también una forma de preservar una amistad larga y exigente. Hay proyectos que se inventan; otros simplemente regresan a su forma natural. Ves Tal Vez está en ese último grupo.