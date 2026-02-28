Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La actuación estuvo a punto de convertirse en un territorio hostil para Adriana Campos Salazar. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque los comentarios sobre su físico, las comparaciones con actrices mayores y tanta exposición siendo tan joven comenzaron a desgastarla. Tenía 13 años cuando debutó en televisión y, en plena pandemia, su rostro se volvió recurrente en la pantalla, al mismo tiempo que las redes sociales amplificaban cada opinión. En medio de esa presión, confiesa, se preguntó—por primera vez—si quería seguir actuando.

VIDEO RECOMENDADO

El creador y guionista de 'De vuelta al barrio', Gigio Aranda, habló para América Espectáculos y explicó por qué cambiaron la época en la serie
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista