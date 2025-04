A Gonzalo Genek no le queda grande ser el headliner en el cartel de un festival. Bastó con verlo cerrar el Selvamonos Primera Parada para entender que los millones de oyentes que acumulan sus canciones no son solo cifras, sino el reflejo de un público real que lo sigue en cada concierto. Con más de diez años de trayectoria, lo suyo no fue ser tendencia en redes sociales, sino un proceso lento que hoy lo posiciona como uno de los artistas peruanos más escuchados de los últimos años.

Tras cuatro años sin publicar nuevo material, Genek regresa sin perder la popularidad ni el reconocimiento que consiguió tras la publicación de “Licor, Amor & Jazz” (2015). Pero, ¿qué lo mantiene entonces en la conversación y en las playlists? “Existe un vínculo con ciertas canciones que se repiten muchas veces, esas canciones que la gente siempre pide siempre. Yo tengo un vínculo con ellas, y el público demostró que no se las olvida”, menciona Gonzalo Genek en entrevista con El Comercio.

El artista se presentó como headliner en el festival musical Selvamonos Primera Parada, realizado en el Cultural Club Deportivo Lima en el distrito de Chorrillos. (Foto: Fernando Sangama) / Fernando Sangama

En ese intervalo, mientras algunos lo daban por retirado, él producía las quince canciones que hoy conforman su nuevo disco, “Sabes aquí la música no frena”. Y aunque ahora se incline más hacia el mainstream, no olvida los días en que rimaba en plazas y escenarios prestados, como parte de una generación que exaltó al hip hop en todas sus expresiones.

“Supusieron que dejé de hacer música o que volvería sin ser auténtico, yo los miraba en silencio, aprendiendo que era mejor demostrar las cosas con hechos. Eso sí, trabajo sin desesperarme porque sé que la música buena toma su tiempo”, enfatiza Genek.

Desde sus inicios Gonzalo Genek fue productor de sus propias canciones, así como de los temas de otros artistas. (Foto: Difusión)

Siempre independiente

“Quien piense que Feid u otro artista popular se hizo de la noche a la mañana, no entiende que el camino al éxito, es algo que se cocina a fuego lento”, sentencia Genek, quien pasó de pintar grafitis en las calles a ser beatmaker —creador de bases o ritmos de una canción—, para luego producir canciones mucho antes de tan siquiera grabar su propia voz.

“En este rubro casi siempre se tira la toalla. Yo también fui uno de ellos. Incluso ahora, en plena presentación del disco, quiero tirar la toalla. El cerebro se cansa, la visibilidad es poca y la situación es complicada”, confiesa el artista, sin perder la esperanza en su nueva producción. “Aun así, continuamos porque, aunque estemos en contra, las cosas mejorarán. Eso pasa cuando hacen de forma profesional las cosas”, agrega.

Entre los nuevos proyectos del cantante se encuentra explorar más su lado como productor musical de talentos emergentes en el mundo de la música urbana peruana. (Foto: Difusión)

Las oportunidades no faltan: con números que atraen a diversas productoras, las propuestas para ‘llevar al siguiente nivel’ su carrera son muchas. Sin embargo, Genek prefiere mantenerse independiente, con un único contrato con una distribuidora digital, trabajando bajo sus propios términos y condiciones.

“No es que lo necesite o este desesperado, tampoco pretendo ser el nuevo Bad Bunny o un gran talento internacional. Solo quiero hacer música que haga feliz a la gente y a mí”, explica el artista.

Aunque con Gonzalo Genek nunca se sabe, podría lanzar un hit en una semana, esperar otros cuatro años o presentar un nuevo LP antes de Navidad. Porque para Genek su privacidad es otro gran innegociable. Y para quienes quieran saber qué hará próximamente. “Tendrán que leer la entrevista, porque yo seguiré produciendo en mi caverna”, finaliza.