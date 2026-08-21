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Resumen

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El vocalista de A Flock of Seagulls, Mike Score, es incapaz de tocar un instrumento de manera convencional. Su método, nos cuenta, consiste en probar notas casi al azar hasta encontrar algo que le despierte interés. De esa lógica de ensayo y error nació una carrera que comenzó en una peluquería de Liverpool y que ahora lo trae a Lima este 6 de octubre, al Centro de Convenciones Leguía, donde interpretará canciones que, quizá sin saberlo, ya forman parte de la banda sonora de los bares de la ciudad.

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