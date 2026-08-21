El vocalista de A Flock of Seagulls, Mike Score, es incapaz de tocar un instrumento de manera convencional. Su método, nos cuenta, consiste en probar notas casi al azar hasta encontrar algo que le despierte interés. De esa lógica de ensayo y error nació una carrera que comenzó en una peluquería de Liverpool y que ahora lo trae a Lima este 6 de octubre, al Centro de Convenciones Leguía, donde interpretará canciones que, quizá sin saberlo, ya forman parte de la banda sonora de los bares de la ciudad.

“I Ran (So Far Away)” convirtió a A Flock of Seagulls en una de las bandas emblemáticas del pop y new wave de los años ochenta.(Photo by Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

—Aparece en tus inicios una frase importante que te dijo tu madre. ¿Qué tan determinante fue para tu vida?

Todo lo que mi madre hizo siempre fue pensando en mí. Quería ayudarme a convertirme en una persona real. Cuando la banda comenzó, ella me dijo: “Vas a ser suficientemente bueno. No copies a los demás”. Ella pensaba que ese era el camino y tenía razón. Aunque tomo inspiración de otras personas, no las copio. Creo que esa es una de las razones por las que la banda desarrolló un sonido original.

—Ese camino empezó sin música, en una peluquería, cuando cortabas cabello. ¿Qué te enseñó esa profesión?

Me enseñó que hay muchísimos tipos de personalidad. Algunas personas son tranquilas, otras están enojadas por nada. Algunas son modernas, otras son anticuadas. Todos tienen sus propios sentimientos y su manera de ver la vida. Uno tiene que dejar que las personas sean como son. No puedes empezar diciéndole a alguien: “Soy vegetariano, así que todos tienen que ser vegetarianos”. Tienes que dejar que cada uno sea quien es. Y, de la misma manera, tú deberías tener derecho a ser quien eres.

—¿Y quién uno es forma parte de un destino?

Si crees en el destino, sí. Creo que la peluquería me llevó inevitablemente hacia la moda, y cuando la banda comenzó, teníamos una imagen y una forma de vestir muy particulares. Pienso que fue el destino diciéndome: “Este es el primer paso, ahora ve y haz música, ese es el camino”. Yo nunca quise ser músico. Simplemente me interesaba jugar con los instrumentos. De hecho, todavía no sé tocar realmente nada, pero puedo inventar cosas con las guitarras.

—Esa estética fue un elemento distintivo para la banda. ¿Hasta qué punto era importante para su identidad?

Fue muy importante, especialmente porque MTV estaba comenzando en aquella época. Buscaban algo que valiera la pena mirar. Para nosotros, con mi peinado, nuestra ropa y esas ideas nuevas y diferentes que teníamos, eso hizo que entráramos en las salas de estar de todo el mundo. MTV llegó en el momento exacto para nosotros. O podrías decirlo al revés: nosotros llegamos exactamente en el momento adecuado para MTV. Muchas de esas cosas no estaban bajo nuestro control. Simplemente parecía que el destino las ponía delante de nosotros.

"Todo lo que mi madre hizo siempre fue pensando en mí. Quería ayudarme a convertirme en una persona real." Mike Score, voz de A Flock of Seagulls.

—Hoy las cosas cambiaron, incluso tú ya no tienes pelo...

Y también soy más tolerante con las personas. Tengo pensamientos más profundos que a los 25. Realmente, a esa edad no tienes un pasado. A mi edad [68 años], ya puedes mirar hacia atrás. Cuando era joven, vivía solamente el día a día. No sabía realmente qué quería ser, hacia dónde quería ir o qué quería hacer. Por eso digo que creo que el destino tuvo mucho que ver con lo que me ocurrió.

—Entre esas piezas del destino, ¿qué otras coincidencias fueron marcando a A Flock of Seagulls?

Tocar en lugares icónicos que me afectaron emocionalmente. Por ejemplo, tocar en el Hollywood Bowl, donde habían estado los Beatles. Recuerdo caminar hasta la plataforma de la batería y pensar que aquí habían estado Ringo o Harrison. Ese tipo de cosas eran realmente como sueños y pensé: “Lo lograste, estás parado donde estuvieron Paul McCartney o John Lennon”. También está la primera vez que una canción entra en el Top 10. Uno nunca se despierta y piensa que eso pasará. Nunca olvidaré el día en que el manager entró y nos dijo: “Acabamos de llegar al número nueve en las listas estadounidenses”. ¿Cómo sucede algo así? Simplemente pasa.

—El tema fue “I Ran (So Far Away)”, un éxito mundial, pero del que se dijo en un momento que la detestaban.

Una vez dije que la odiaba, pero en realidad no odiaba la canción. En algún momento me cansé un poco porque había escrito canciones nuevas y, al principio, nunca pensamos que “I Ran” fuera una obra maestra. Era simplemente otra canción. El hecho de que se convirtiera en un gran éxito y que fuera lo que la gente asociaba con nosotros terminó convirtiéndose en una especie de carga. En realidad odiaba que fuera lo único que la gente quería escuchar cuando venía a vernos, porque teníamos muchas otras canciones buenas. Hoy no odio la canción, pero tampoco la amo. Es simplemente una de nuestras canciones. La verdad, estoy contento de que haya sido un gran éxito porque puso dinero en el banco.

—Después vinieron otros éxitos comerciales que los llevaron a girar con bandas como The Police y The Fixx.

Salir de gira con bandas de ese nivel realmente te obligaba a demostrarte a ti mismo de lo que eras capaz. Tenías que estar en tu mejor nivel. No servía de nada salir antes de The Police y no generar un impacto. Aprendimos mucho observando cómo funcionaba The Police. Pero también aprendimos que éramos una banda sólida y que teníamos algo propio. Nadie podía tocar como nosotros. Ni The Police, ni The Fixx, ni The Go-Go’s, ni Psychedelic Furs. Ninguno podía hacer lo que nosotros hacíamos ni producir el sonido que estábamos creando.

—Pero finalmente la banda se separó en 1986. ¿Era inevitable el fin de la formación original?

Habíamos llegado casi al final del camino como amigos. Mi hermano estaba en la banda y siempre es difícil tener a dos hermanos dentro de un mismo grupo. Realmente nos separamos por influencias externas. No fueron particularmente problemas entre nosotros, sino que otras personas entraron en nuestro entorno y comenzaron a decirnos: “No hagan eso, hagan esto. Vengan conmigo y haremos esto otro”. Y claro, también estaba lo típico del rock and roll: drogas, alcohol, viajes... Al final estábamos cansados, menos tolerantes con el resto, y dijimos: “Hasta acá”.

—Considerando que también tienes una carrera como solista, ¿por qué mantener vivo el nombre de A Flock of Seagulls?

Me gustan las canciones que están asociadas con A Flock of Seagulls. Me gusta tocar en vivo y tenemos muchos conciertos como A Flock of Seagulls. Poder ir a Perú o Argentina, recorrer Sudamérica o ir a Europa... no podría hacerlo si no fuera A Flock of Seagulls.

—¿Hay otro motivo más?

Si saliera solamente como Mike Score, estaría tocando en clubes con capacidad para unas 200 personas. En cambio, como A Flock of Seagulls puedo tocar en lugares para 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000 personas. Obviamente, está eso. Y, por supuesto, financieramente también tiene más sentido.