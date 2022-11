La cantante argentina Emilia Mernes nunca tuvo nada servido en bandeja. Sin embargo, al apostar por su propio talento y perseverancia para resaltar en una industria que aún cuenta con muchos obstáculos para las mujeres artistas, a sus 26 años se ha convertido en uno de los nuevos rostros femeninos de la música latina, llevando una gira por toda Latinoamérica que culminará en el Perú este 5 e mayo del 2023 (la fecha original era en noviembre del 2022, pero ha sido reprogramada).

Mernes nació en la localidad de Nogoyá, en Entre Ríos (Argentina). Su vocación por la música estuvo presente desde muy chica, pues cantaba y componía canciones con la guitarra que le dio su abuelo. “Yo vengo de una ciudad muy pequeña, por ello me sentía condicionada a un destino por ser de dónde era; me frustraba el hecho de pensar que no podía soñar con ser artista. Al final, pude demostrar que no es así. Mi historia sirve para muchos de mis fanáticos que quieren brillar en el ámbito que sea”, cuenta la artista.

La intérprete de sencillos como “Cuatro veinte”, “Esto recién empieza” y “BB”, sabe muy bien que cualquier oportunidad puede ser aprovechada para cumplir los sueños. Pues en el 2016 la artista ingresó a la banda uruguaya Rombai, tras enviarle un video cantando al líder de la agrupación cuando esta se encontraban en búsqueda de una nueva voz femenina. De esta unión surgieron canciones como “Cuando se pone a bailar” y “Una y otra vez”, hits de la agrupación que hicieron crecer la carrera de Emilia a pasos agigantados.





Sin embargo, a partir del 2018, Mernes decidió concentrarse en su carrera como solista, consolidándose con un estilo musical pop. “Desde muy joven, mis referentes musicales fueron Rihanna, Beyoncé, Avril Lavigne y Gwen Stefani. Todas ellas han impactado culturalmente en mí, y eso se ve reflejado en mis canciones, como la inspiración que ellas me generaron”, agrega. Más adelante, la cantante decidió comenzar a dar unos pasos hacia una mezcla de reggaetón, trap y hip hop, saliendo un poco de su zona de confort.

Es gracias a este salto que surge su álbum debut “¿Tú crees en mí?”, lanzado a principios de este año; este contiene famosos singles como “Intoxicao”, junto a su compatriota Nicki Nicole, y “Rápido lento”, de la mano de Tiago PZK. El álbum se ubicó en el número 4 del Top Albums Debut Global de Spotify, en el número 3 del Top Albums Argentina y en el número 2 del Billboard Argentina’s Hot 100. Su más reciente gira ha sido bautizada con el nombre de su último disco, y tras cumplir fechas en Argentina continúa su ruta para culminar en nuestro país.

“Será mi primera vez en el Perú, así que me muero por comer cebiche y conocer a mis fans, por supuesto. Sé que hay muchos que me siguen desde hace tiempo, pues han tenido gestos muy lindos conmigo a distancia, incluso celebraron mi cumpleaños con una torta. Así que me encuentro muy agradecida con el amor y el afecto que me dan día a día”, explica.

En el concierto de nuestro país, así como en el resto de Latinoamérica, no podrán faltar sus más famosos singles, que fueron trabajados de pies a cabeza por la mismísima Emilia. Y es que, a ella le gustaría trascender ganándose el respeto de la industria. “Es muy difícil no ganarse prejuicios cuando una está comenzando, no quiero ser “una chica linda” más, porque no es así. Yo me involucro en la dirección de mis vídeos, en el concepto de las canciones, en los shows en vivo, en los arreglos musicales, en las artes visuales. La verdad, es que quisiera ser recordada como una auténtica artista”, agrega.

Precisamente, al existir aún varios estereotipos hacia las mujeres en este rubro artístico, la sororidad femenina es una de las alternativas que existe entre el resto de las artistas argentinas; quienes, así como Emilia, también hablan del empoderamiento femenino en sus canciones. “Cada vez somos más, y siempre nos alegramos por el éxito de la otra. A mí me llena mucho el corazón ver que a las chicas les vaya bien, a pesar de que a veces las habladurías se encargan de compararnos e inventar historias. Pero para nosotras es simplemente satisfactorio que salgamos adelante y que se reconozca a Argentina en la escena internacional”, concluye Mernes.