En un rincón especial del vasto panorama musical peruano, un nombre destaca con un brillo propio y una irreverencia contagiosa: No Recomendable o Nox. Bajo este seudónimo Edson Omar Espezúa Lara, un cantautor cuya trayectoria es un testimonio de que la música peruana tiene una voz propia, se encuentra frente a un escenario musical cada vez que decide cantar, algo que hace como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente.

Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura icónica del rock, punk y trova, Nox ha tejido una historia rica en matices y emoción, marcada por un estilo único y una perspectiva crítica que resuena profundamente en su audiencia. El mismo público que derrama cerveza, salta y se desvela en sus conciertos por todo Lima.

“A los 15 años terminé la secundaria y desde ahí me tomo las cosas con humor porque si me lo tomaba con vehemencia o ira, podría haberme vuelto más amargado de lo que ya soy. Ya a los treinta y tantos tiré la toalla. Lees tanto que te vuelves pesimista. No existe ningún intelectual en Perú que tenga esperanza”, menciona Nox en entrevista con El Comercio.

Nacido en Lima en 1988, en el distrito de San Juan de Miraflores, Nox comenzó su andanza musical en 1998. Su nombre artístico, No Recomendable, no es meramente una etiqueta artística; es una declaración de intenciones nacida de sus experiencias personales.

“Es no recomendarte ser músico u otras tantas cosas en el Perú. No es un desaliento, sino una advertencia que tiene su mérito propio, pues existe una serie de realidades que muchas veces los sueños los opacan. Aún así, estoy aquí presente, siendo algo no recomendable”, menciona Nox en entrevista con El Comercio.

El viaje musical de No Recomendable comenzó con una canción titulada “Cómo te va con el inglés”, que él mismo describe como una de las primeras de sus más de 100 composiciones. Desde aquellos inicios, su música ha evolucionado significativamente, reflejando una mezcla compleja de rock, punk y trova. Con más de 16 discos en su haber, títulos como “Unilateral”, “You and Me”, “Perfecta”, “Corazón con ansiolíticos” y “Emma” han resonado en el corazón de sus seguidores, consolidando su lugar en la escena musical peruana.

El estilo de No Recomendable se caracteriza por un toque distintivo de humor, sarcasmo y crítica social. Sus presentaciones en vivo, que han tenido lugar en diversas ciudades peruanas, desde Ayacucho hasta Cuzco, son conocidas por su capacidad para conectar íntimamente con el público. En cada show, Nox combina monólogos cargados de experiencias personales con una actitud irreverente que desafía las convenciones. Esta conexión genuina con su audiencia se refleja en su habilidad para mantener a los asistentes comprometidos y entretenidos, transformando cada concierto en una experiencia única.

A lo largo de su carrera, No Recomendable ha compartido escenario con figuras prominentes del rock peruano como Jhovan Tomasevich de ZEN, Toño Jauregui de Libido y Wicho García. Estas colaboraciones no solo han ampliado su alcance, sino que también han reforzado su reputación como uno de los músicos más influyentes y respetados de la escena local. Además de su carrera musical, ha incursionado en la literatura, publicando obras a través de la editorial Gato Viejo, como su libro “Emma”, que fue galardonado en el Concurso Nacional de Literatura en 2020. Su habilidad para combinar poesía con música añade una dimensión adicional a su trabajo, mostrando su versatilidad como artista.

“Con Dolores Delirios nos pusimos a vender caramelos en la calle, también con Toño Jauregui vendimos discos en las calles de Arequipa. No tengo ningún problema con eso, tampoco con tocar en la calle. Siempre me siento bien con una guitarra en mano y mis colegas también. Eso es sentir la música, aunque no te paguen o te tiren algo para morder”, nos cuenta Nox.

El Nox acostumbra leer nuevos libros cada semana, siendo parte de un club de lectura. Además de su amor por la literatura, entre sus recomendaciones musicales se encuentran Pablo Milanés, Alberto Cortés y Facundo Cabral.

A lo largo de los años, No Recomendable se ha convertido en un símbolo de la lucha por los sueños y la autenticidad en un mundo a menudo superficial. Desde sus humildes comienzos hasta su estatus actual como figura prominente en la música peruana, Nox demuestra que el verdadero éxito radica en seguir fiel a uno mismo, sin importar las consecuencias.

En un país donde la música y la cultura a menudo enfrentan desafíos, No Recomendable se mantiene firme como una voz desafiante y provocadora. Encuentra (in)comodidad en la lectura, la música y el whiskey, de alta o baja calidad. Y en la urgencia del sentido de autenticidad dentro de las cambiantes facetas de los artistas contemporáneos, Nox, irónicamente, es más que recomendable.