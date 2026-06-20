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A cuatro décadas de su formación, Voz Propia continúa activa y suma doce producciones discográficas, consolidándose como una de las bandas más longevas y vigentes del rock peruano. Foto: Difusión.
A cuatro décadas de su formación, Voz Propia continúa activa y suma doce producciones discográficas, consolidándose como una de las bandas más longevas y vigentes del rock peruano. Foto: Difusión.
Por Ángel Navarro Quevedo

La historia de Voz Propia comenzó en medio de la precariedad y el entusiasmo juvenil, cuando hacer rock en el Perú significaba ensayar donde se pudiera, compartir instrumentos y grabar con recursos mínimos. Cuarenta años después, la banda continúa activa y convertida en una excepción dentro de una escena donde muchos proyectos no lograron sobrevivir al paso del tiempo. Para Miguel Ángel Vidal, vocalista y fundador, las canciones han sido siempre una forma de retratar cada época vivida. “Cada producción cuenta un momento histórico y también nuestro propio crecimiento. Las letras evolucionan igual que nosotros”, explica.

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