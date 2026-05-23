Por Roger Hernández Sánchez

Hay un pequeño momento de asombro en la vida de todo sudamericano al conocer que en Uruguay viven apenas tres millones y medio de personas. Esa sorpresa inocente, de niños, encuentra explicación en el reconocimiento de la profunda influencia charrúa en la región, aquella multifacética presencia en todos esos ámbitos donde la pasión halla refugio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: