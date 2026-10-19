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Resumen

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Ruby Palomino rinde homenaje a Chabuca Granda con “Chabuca Rock”, un disco que reinterpreta sus composiciones y celebra su legado musical desde el rock. (Foto: archivo personal de la cantante)
Ruby Palomino rinde homenaje a Chabuca Granda con “Chabuca Rock”, un disco que reinterpreta sus composiciones y celebra su legado musical desde el rock. (Foto: archivo personal de la cantante)
Por Sonia del Águila

Ruby Palomino no pudo contener las lágrimas cuando escuchó por primera vez en Spotify las canciones de un disco que esperó seis años para publicar. Detrás de aquella emoción había una larga lucha. Grabó los temas durante la pandemia, mientras enfrentaba la muerte de su padre y el doloroso final de una relación sentimental. Luego vinieron las promesas incumplidas, las negociaciones y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Hasta que logró adquirir los derechos fonográficos y hacer realidad su lanzamiento. Finalmente, “Chabuca Rock”, su homenaje a Chabuca Granda, veía la luz.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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