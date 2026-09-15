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Resumen

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El vocalista y guitarrista de Oasis Noel Gallagher descartó que la banda de rock británica vaya a lanzar nueva música. (Foto: Lucrezia Granzetti / AFP)
El vocalista y guitarrista de Oasis Noel Gallagher descartó que la banda de rock británica vaya a lanzar nueva música. (Foto: Lucrezia Granzetti / AFP)
Por Agencia EFE

El vocalista y guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, descartó que la banda de rock británica vaya a lanzar nueva música, en la primera entrevista que concede tras anunciar su próxima gira “Oasis Live´27″, con 38 conciertos por 11 ciudades, incluida Barcelona.

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