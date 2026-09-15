El vocalista y guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, descartó que la banda de rock británica vaya a lanzar nueva música, en la primera entrevista que concede tras anunciar su próxima gira “Oasis Live´27″, con 38 conciertos por 11 ciudades, incluida Barcelona.

El músico, de 59 años, atendió esta tarde a la emisora deportiva TalkSport después de revelar las fechas del tour y fue preguntado sobre si, además de la gira, la banda también planea sacar un nuevo álbum próximamente. “No habrá nueva música, no”, respondió Gallagher de manera tajante. “¿No habrá? ¿De ninguna manera?”, le insistió el presentador, que recibió la misma negativa.

Igualmente, comentó que “no sabía” si continuarían actuando una vez concluya la gira anunciada hoy.

Las palabras de Noel Gallagher llegaron apenas unas horas después de que la banda que encabeza junto con su hermano Liam lanzó su gira “Oasis Live´27″, con conciertos previstos en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos entre mayo y septiembre del próximo año.

La banda de rock Oasis, conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron su regreso a los escenarios en 2027, con la gira “Oasis Live ’27”. (Foto: Instagram / @oasis)

Entre las paradas se incluye asimismo Barcelona, con dos conciertos agendados el 10 y el 11 de julio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la ciudad condal, en el que supondrá el regreso de Oasis a los escenarios españoles tras 18 años de ausencia.

En esta entrevista con TalkSport reveló que la idea de hacer este nuevo ‘tour’ surgió hace dos años, durante su anterior gira de reunión, al terminar el segundo de sus conciertos en el estadio londinense de Wembley.

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“Nadie sabía realmente cómo iba a ir ..., pero hicimos Cardiff (Gales) y Mánchester (noroeste inglés) y luego, cuando llegamos a Wembley, alguien dijo: ‘Bueno, ya sabes...’ y se decidió que lo haríamos, entonces todo se puso en marcha”, comentó Gallagher.

Liam y Noel Gallagher iniciaron su gira de reunión con Oasis el 4 de julio de 2025 en Cardiff, tras casi 16 años sin tocar juntos. El tour mundial incluye 41 fechas y comenzó con dos conciertos en el Principality Stadium | Foto: AFP / AFP STRINGER

En este sentido, comentó que “no podían no hacer (gira en) Europa”, porque los seguidores de la banda en Italia, Francia, Alemania y España han sido “geniales” a lo largo de los años, y que a esta “pequeña idea” se le unió después la oportunidad de actuar en Boston y Las Vegas (Estados Unidos).

Del mismo modo -continuó diciendo Gallagher-, cuando comenzaron a darle forma a la gira, pensaron en la posibilidad de regresar más de tres décadas después al recinto de Knebworth (norte de Londres), donde se lo pasaron “muy bien” frente a una audiencia récord de 250.000 personas en 1996.