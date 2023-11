El cantante británico Noel Gallagher y su banda High Flying Birds estrenaron el video musical de su canción “We’re Gonna Get There in the End”, un tema musical que el intérprete escribió durante la pandemia de COVID-19.

Gallagher interpreta el tema musical en vivo, por eso la presentación fue grabada durante un concierto de agosto de 2023 en Manchester.

“Escribí esta canción en una noche durante la pandemia”, dijo Gallagher en un comunicado. “Quería hacer algo positivo y alentador. Que fuera una canción alegre. Como artista, el tiempo de aislamiento me dio algo en lo que ocupar la mente, pero no hizo que ese momento fuera más llevadero”, complementó.

¿En dónde escuchar “We’re Gonna Get There in the End”?

We’re Gonna Get There in the End es un tema optimista y esperanzador que Gallagher escribió como una forma de sobrellevar el difícil momento que atravesaba el mundo durante la pandemia.

La canción de Noel se incluyó en su álbum llamado Council Skies y fue publicado hace unos meses. No obstante, el lanzamiento fue hecho en forma de sencillo y una mezcla para las radios. El video de ‘We’re Gonna Get There in the End’ ya está disponible en YouTube.