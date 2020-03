Con cuatro álbumes de estudio como solista, cinco con su grupo Sin Bandera, quince singles y una cantidad de duetos sencillamente aluvional —con Fonsi, Pandora, Montaner, De Vita, Torres, Kiara, Tañón, Luis Miguel, etcétera—, el argentino nacionalizado mexicano Noel Schajris (Buenos Aires, 1974) debe ser uno de los baladistas más prolíficos en nuestro idioma. De hecho, cuando nos llamó acababa de salir del famoso estudio de grabación Record Plant de Los Ángeles con un nuevo single bajo el brazo, “¿Qué estamos haciendo?”. Y aunque la lentitud es la misma, lo peculiar es que hizo dos versiones del mismo tema.

“Imagínate, he pasado más de 12 horas continuas en el mismo cuarto donde Prince grabó ‘Purple Rain’”, dice. Luego de recordarle que allí también estuvieron Lennon, Hendrix y Springsteen, explica que “eso siempre ocurre en Los Ángeles, a cada paso te encuentras con la huella de músicos de leyenda que estuvieron antes. Y eso es muy bueno porque aquella energía es contagiosa. Hace unos años estuve en Abbey Road de Londres y me senté en el piano donde los Beatles habían tocado ‘Lady Madonna’ y otras grandes canciones. Yo siempre digo que son como fantasmas creativos que siempre te acompañan”.

GEMELOS ACÚSTICOS

¿Y de qué trata exactamente “¿Qué estamos haciendo?”, la flamante criatura que el porteño de corazón charro acaba de alumbrar? Como no podía ser de otra manera, es una balada que habla de la emergencia de un refugio sentimental ante la frugalidad de la existencia. “¿Qué estamos haciendo que no estamos juntos? / mira que la vida se nos pasa en un segundo / qué estamos pensando, que no nos besamos / y bailamos al ritmo de este amor?”, escribe, canta, musicaliza y hasta oficia como co-arreglista un activísimo Schajris en su estreno multiusos.

Siendo particularmente imperceptible su vena literaria, se impone preguntarle a quiénes lee. “Crecí con la poesía, tú sabes que nuestros países latinoamericanos han sido un semillero de escritores. En lo que hago no te puedo decir que hay una influencia directa, pero sin duda influenció en mí leer a Cortázar, Benedeti, Vargas Llosa, Soriano, Borges, Neruda. El desafío es seguir leyendo, seguir aprendiendo. Hay gente que cree que cuando se consolida o llena un estadio ya no tiene que estudiar. Yo soy todo lo contrario, hay que estudiar más que nunca porque no salir de la zona de confort es morirse, es el fracaso”.

Habiendo presentado el EP “Sesiones Acústicas” en agosto, el single “Lo mejor de mí” en octubre y estrenado el 1 de enero de este año su versión acústica, ¿el lanzamiento de sencillos antes que discos obedece a una nueva estrategia de marketing? “Tengo sentimientos encontrados. Por un lado me gusta que no pasen desapercibidas un montón de canciones de un disco entero —de hecho voy a sacar un disco en setiembre con 11 o 12 canciones—, pero lo que realmente ocurre hoy es que ya no hay reglas. Puedes decidir sacar un disco con 45 canciones de frente o ir presentando un tema cada dos semanas”, sostiene.

Probablemente a este galimatías discográfico obedezca el lanzamiento de este single y su gemelo: “¿Qué estamos haciendo? (Lado A)” es un track que parece la versión retro de Brian McKnight con inserción coral, mientras “¿Qué estamos haciendo? (Lado B)” es un tema cuya contemporaneidad rhythm & blues estriba en su estrecho parentesco con las canciones promedio del intérprete, que durante la entrevista no se cansó de agradecer al público peruano por la persistente fidelidad a una propuesta que está a punto de alcanzar las dos décadas.

TIERRA DEL SOL

¿Entonces no es casual que hayas empezado “Lo mejor de mi tour” —así se llama su última gira— en Perú? “Fue en setiembre y fue increíble”, afirma. “Si tú ves mis redes sociales encontrarás que la ciudad de Lima y el Perú entero es uno de los países que más me apoya. No tengo palabras para agradecerles tanto cariño. Agradezco a la vida que me regalara iniciar esta gira en esa bella ciudad. Recuerdo que fue una noche preciosa, compartimos escenario con Jesse & Joy. Fue muy bonito y era lo mejor que necesitábamos para arrancar con más fuerza esta gira”.

Y no se detiene: “Perú es uno de los pocos países donde cada vez que llego al aeropuerto hay arriba de 8 a 10 personas esperándome. A veces 20 o 30. Considerando que mis vuelos aterrizan a las 2 o 3 de la mañana, hacen un esfuerzo impresionante. Siempre hay alguien esperándome. Muchos de mis fans han crecido conmigo y estoy muy emocinado de poder contar con un público que me acompaña desde hace más de 20 años. Y en el Perú la acogida siempre ha sido extraordinaria”, concluye el intérprete que aun no cae en la tentación del reggaetón.

