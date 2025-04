No todos los caminos están trazados y eso lo sabe Noel Schajris, quien luego de más de dos décadas dedicadas a la música, ha logrado afianzarse en una posición que le permite tener su propia productora, buscar nuevos talentos e incluso lanzar su propia plataforma de streaming, donde promociona su música y marca distancia de una industria mecanizada, la cual considera que no beneficia a los artistas, sino a los empresarios tras bambalinas. Ahora, el cantante se prepara para volver a Perú con un esperado show en el teatro Canout, donde recorrerá los éxitos de su carrera como solista y con el dúo Sin Bandera.

“Perú no solo me ha regalado uno de los mejores públicos del mundo, sino también amigos entrañables”, responde Noel al ser consultado por si su concierto del próximo 12 de abril en el teatro Canout contará con invitados especiales. Tras señalarle nombres como Daniela Darcourt, Tony Succar o Christian Yaipén; Noel prefiere no revelar su sorpresa, pero si bromea con lo que escucha: “vos seguí tirando opciones, yo me hago el boludo”, dice entre risas.

El mejor recuerdo de Perú

Al igual que su amistad con diversos artistas peruanos, Noel Schajris recuerda que vivió uno de los mejores momentos de su carrera en Perú, en 2022, cuando tuvieron que pedirle que deje de abrir fechas en el teatro Canout porque estaba “rayando” en ventas y faltaba poco para anunciar el regreso de Sin Bandera. El resultado fueron cinco shows sold out, donde Noel dio rienda suelta a su talento sobre el escenario, en un espacio íntimo, acompañado solo de un piano.

“Esa seguidilla de shows en 2022 fue increíble. Mira lo que tengo aquí, es una de mis posesiones más bellas, lo guardo con cariño”, dice Noel Schajris al mostrar un cuadro con los cinco tickets de sus conciertos sold out que realizó en el teatro Canout. Según contó, tuvo que dejar de anunciar fechas por pedido de los productores de Sin Bandera.

Noel Schajris conserva con orgullo y felicidad un recuerdo de sus cinco conciertos sold out en Lima, en 2022. (Foto: Captura de video)

“ Podíamos haber hecho como 10 fechas, pero los empresarios de Sin Bandera me decían: ‘por favor, deja de vender, nos estás cag … Sin Bandera llega en seis meses, ya para’”, confesó el cantautor. “Es de las cosas más lindas que he vivido en mi carrera y mira que he vivido muchas cosas bellas como solista y con Sin Bandera, pero esto fue un momento especial, donde abría show tras show y las entradas volaban”, agregó.

Asimismo, Noel recuerda con cariño lo que vivió un año después de sus cinco sold out, ya que fue invitado por el Grupo 5 a presentarse en la celebración de los 50 años de la ‘Orquesta de Oro del Perú’ en el Estadio San Marcos. Su amigo Christian Yaipén lo incluyó entre los invitados y cantaron a dúo el tema “Eres mi bien”.

“Cuando Christian (Yaipén) me invitó a cantar con el Grupo 5 en la celebración de sus 50 años en el Estadio San Marcos. Había mucha gente, era una cosa demasiado grande, estaba yo con un pianito en medio del estadio, rodeado de un mar de gente. Fue fuerte, pero muy lindo”, aseguró Schajris.

En 2023, Noel Schajris fue invitado especial al show de celebración por los 50 años del Grupo 5. (Foto: Captura de video)

El uso de la tecnología en la música

Para Noel Schajris, la tecnología es una herramienta importante en la música, los avances le han permitido realizar algunos trabajos y considera que, pase lo que pase, la IA no podrá reemplazar la creación musical de las personas, ya que la inspiración surge de la experiencia propia del artista.

“No nos peleemos con la tecnología, pero usémosla a favor del arte, a favor del ser humano, a favor de la justicia, a favor de la medicina real, a favor de la humanidad. No nos olvidemos del ser humano y usemos la tecnología… El arte nace del arte. Tal vez viste algo, tal vez te encontraste con alguna situación, una película, una frase. Las películas a mí me inspiran muchísimo”, dijo.

El cantautor Noel Schajris anunció que en mayo próximo lanzará al mercado un nuevo álbum. (Foto: Instagram)

La apuesta peruana de su productora

Noel Schajris asegura que la industria musical “no está diseñada para el artista”, sino que muestra un amplio favoritismo para el “dueño del equipo”. Bajo esta premisa, el cantautor abrió un nuevo rumbo musical y lanzó Dynamo Productions, con la que tiene grandes proyectos y uno de ellos es peruano, se trata del cantante Johnny Lau.

“Johnny es uno de los mejores cantautores de Latinoamérica y de su generación. Tenemos mucho en común y estuve muy involucrado en su disco, incluso grabé los coros. Es un gran talento, es impresionante como cantante y como autor, incluso ahora lo he felicitado por su look, le queda súper cool. Estoy orgulloso de él y su próximo disco que se llama ‘Más yo que nunca’. Es su primer disco internacional y en libertad, siendo dueño de su música”, aseguró Schajris.

“Él está completamente comprometido con la visión de Dynamo, que es estar cerca de la gente y comprender cómo se construye una comunidad. Él migró a México y ahora está planeado hacer una gira en mayo por Estados Unidos, conectando con las comunidades peruanas y latinas de Nueva York, Brooklyn y más”, agregó Noel.

Noel Schajris considera al cantante peruano Johnny Lau como uno de los más importantes de Latinoamérica. (Foto: Instagram)

De esta manera, Noel no solo afianza su vínculo con el Perú, sino que está dispuesto a volver todas las veces que el público lo solicite. Eso sí, ya se prepara para lo que será el futuro y el próximo año volverá con Sin Bandera, no sin antes lanzar un disco en el último trimestre del año. “Es una belleza y estoy muy contento”, refirió sobre el proyecto.

Noel Schajris volverá a Perú el próximo sábado 12 de abril para ofrecer un concierto especial en el teatro Canout, escenario que ya lo ha visto en acción anteriormente. El show es parte de su gira “Siempre lo supe tour 2025” y las entradas están a la venta a través de Teleticket, con precios desde los S/96.