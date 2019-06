Norah Jones regresa al Perú y estos son los precios para su concierto

Norah Jones regresará al Perú este 2019 luego de siete años de su debut en escenarios locales. El disco "Begin Again", publicado en abril pasado, motiva la gira que le permitirá reencontrarse con sus fans nacionales.

La productora Move Concerts se encargó de confirmar la noticia e indicó que el espectáculo que ofrecerá la cantautora estadounidense se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

►CRÓNICA: Norah Jones en Lima, el discreto paso de un ícono de la música actual



De esta manera, Norah Jones, que cuenta con más de 50 millones de discos vendidos y una larga carrera que la coloca como una de las mujeres más creativas y talentosas de la industria musical, se reencontrará con sus fanáticos peruanos.

"Begin Again" es un dico compilatorio de las colaboraciones que realizó la intérprete de “Come Away With Me" con diversos artista, como el músico de country Jeff Tweedy y el pianista y productor Thomas Bartlett.

Norah Jones - "Begin Again" (Live On The Today Show). (Fuente: YouTube)

Norah Jones llega a nuestro país con una puesta en escena que combinará jazz, blues, soul, country y pop, en la que no faltarán sus populares temas "Don’t Know Why", "Sunrise" y "Nightingale".

La pre-venta de las entradas se realizará esta este 29 y 30 de junio en Teleticket, y tendrán un descuento exclusivo de 25% con tarjetas Interbank.

La venta general se inicia el 1 de julio y los boletos costarán: S/400 (zona A), S/200 (zona B) y S/140 (zona C).