El cantante puertorriqueño Norberto Vélez llegará por primera vez al Perú con “Desde la Loma Fest”, un espectáculo de salsa que marcará su debut en Lima este año. El reconocido artista traerá su exitoso formato musical, que ha conquistado millones de reproducciones en plataformas digitales.

El concierto de Norberto Vélez en Lima se realizará el sábado 30 de mayo en Scencia de La Molina. El público podrá disfrutar de una noche llena de ritmo, emoción y grandes sorpresas en un show de primer nivel.

Las entradas para “Desde la Loma Fest” están disponibles a través de Teleticket, generando gran expectativa entre los seguidores de la salsa en Perú. Se espera una alta demanda por tratarse de la primera visita del artista al país.

El concierto de Norberto Vélez en Lima se realizará el sábado 30 de mayo en Scencia de La Molina. (Foto: Difusión)

El proyecto “Desde la Loma” nació como una propuesta digital que reúne a grandes exponentes de la salsa en presentaciones íntimas. Este formato ha contado con la participación de figuras como Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle y Tito Nieves.

Ahora, este concepto da el salto a los escenarios con un espectáculo en vivo que incluirá más de dos horas de música. Norberto Vélez interpretará clásicos de la salsa y versiones especiales que han sido populares en redes sociales.

Uno de los momentos más destacados será el homenaje a Frankie Ruiz, conocido como el “Papá de la Salsa”. Este tributo contará con la participación especial de Viti Ruiz, quien rendirá honor al legado musical de su hermano.

“Desde la Loma Fest” en Lima también incluirá invitados sorpresa y una puesta en escena que celebra la esencia del género. El evento se realizará el próximo 30 de mayo en Scecia de La Molina. Las entradas están a la venta en Teleticket.