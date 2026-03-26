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Norberto Vélez ofrecerá un esperado concierto en Lima, donde incluirá un segmento de homenaje a Frankie Ruiz. (Foto: Difusión)
Norberto Vélez ofrecerá un esperado concierto en Lima, donde incluirá un segmento de homenaje a Frankie Ruiz. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Norberto Vélez llegará por primera vez al Perú con “Desde la Loma Fest”, un espectáculo de salsa que marcará su debut en Lima este año. El reconocido artista traerá su exitoso formato musical, que ha conquistado millones de reproducciones en plataformas digitales.

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