Resumen

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Entre los invitados destacan Barrio Fino, You Salsa, Zaperoko, Josimar y Angeli Boza, quienes serán parte de una jornada cargada de ritmo, fiesta y sabor latino | Imagen: Difusión
Entre los invitados destacan Barrio Fino, You Salsa, Zaperoko, Josimar y Angeli Boza, quienes serán parte de una jornada cargada de ritmo, fiesta y sabor latino | Imagen: Difusión
Por Redacción EC

El reconocido cantante Norberto Vélez llegará a Lima junto a su orquesta completa y original de Puerto Rico como artista principal de “Desde La Loma Fest”, evento que se realizará este 30 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia.