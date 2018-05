Los miembros de la boy band noventera NSYNC, encabezados por el hoy célebre Justin Timberlake, se reunieron 16 años después de su separación para recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Para la ceremonia de reconocimiento se unieron al intérprete de "Rock Your Body" sus compañeros de banda Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick. Ellen DeGeneres y Carson Daly fueron los encargados de presentarlos.

"Para todos ustedes que vinieron de todas partes para estar aquí y compartir este momento con nosotros, muchas gracias. Esto realmente significa un mundo para todos nosotros", gritó Timberlake a la multitud.

Nsync recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Fuente: Access/ YouTube)

NSYNC vendió más de 70 millones de discos -30 millones de ellos en Estados Unidos- y una docena de sus singles estuvieron entre los 40 más vendidos en su momento.

El grupo también figura entre los más exitosos en presentaciones en vivo, y las primeras 52 fechas de su gira mundial "No Strings Attached" se agotaron en tiempo récord.

El primer sencillo de la banda, "I Want You Back" (1996), batió récords de permanencia en la lista de los 10 más vendidos, mientras que el álbum debut homónimo, lanzado en 1997, vendió más de 10 millones de copias.

"I Want You Back" de NSYNC. (Fuente: YouTube)

Los dos discos siguientes, "No Strings Attached" y "Celebrity", estuvieron entre los más exitosos de 2000 y 2001, respectivamente, al igual que los sencillos como "Bye Bye Bye", "Girlfriend" e "It's Gonna Be Me".

En 2002 NSYNC conoció lo que sus integrantes describieron como un "hiato", pero lo cierto es que no han tocado juntos desde entonces, con excepción de una breve reunión en 2013, cuando Timberlake recibió un premio en el MTV Video Music Awards.

"Somos hermanos, somos una familia, y fuera de eso, de la música, de las giras, del amor de nuestros seguidores, es mi hermandad con ustedes, chicos, lo que más agradezco de todo", dijo Bass a sus compañeros de banda durante la ceremonia.

Fatone aprovechó la oportunidad para bromear acerca de la fama de Timberlake respecto a los otros integrantes del grupo. "También pueden verme a mí actuando en Chuck E. Cheese la semana próxima", dijo.