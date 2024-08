Egocentrismo puro y libertad. Esas dos palabras resumen el espectacular concierto que regalaron los hermanos Liam y Noel Gallagher de Oasis a las 42 mil personas en el coloso José Díaz, el 30 de abril del 2009.

Con pantallas gigantes colocadas a ambos lados del escenario, y cuatro pantallas distribuidas sobre él, las mentes brillantes detrás de la agrupación Oasis dieron todo de sí en un show que recorrió toda su carrera, desde su formación como banda a inicios de los años 90 hasta su más reciente álbum aclamado por la crítica “Dig Out Your Soul” (2008), al cual dedicó gran parte de su repertorio.

Todo comenzó alrededor de las 9 p.m. cuando el tema “Rock ‘N’ Roll Star” generó una explosión de luz y sonido que se esparció cual virus entre la marea de gente (que, dicho sea de paso, ya venía eufórica, por cortesía de la banda telonera: los divertidos nacionales de Turbopótamos).

Cual caídos del cielo, aparecieron Noel y Liam Gallagher, Andy Bell y Gem Archer con una energía imparable. “Muchas gracias, es nuestra primera vez en este bello país”, dijo Noel. Luego siguieron temas como “Lyla” de la distintiva placa “Don’t Believe the Truth” (2005) y “The Shock of The Lightning”, sencillo emblema de su nuevo disco que desde su lanzamiento en octubre del año pasado los ha llevado a recorrer gran parte de Europa y Estados Unidos. De esta mismaplaca el público oyó “The Meaning ofthe Soul”, “To be Where There’s Life” y “Ain’t Got Nothin”.

Con el cabello corto, sin sus típicos lentes oscuros y vestidos enteramente de negro, el dúo británico interactuó con el público, pero muy poco entre ellos mismos, quizá por la antipatía que los caracteriza desde su formación como banda en 1991.

A medida que avanzaba la noche -y tras tocar “Master Plan” y “Songbird”- la agrupación de Manchester comenzó en viaje estrepitoso a través del tiempo alternando entre sus primeros discos y sus nuevas composiciones hasta llegar al memorable “(What’s the Story) Morning Glory?”(1995).

Así, canciones como “Morming Glory”, “Wonderwall”, “Supersonic” y “Champagne Supernova” fueron coreadas por los miles de seguidores. El broche de oro fue

puesto por “I am The Walrus” de The Beaties. Después de tocarla Liam solo atinó a soltar una última arenga para acabar de ganarse a la masa: ”Ustedes, los peruanos, son lo máximo”. Ahora sí, ya no es especulación: Lima es y seguirá siendo, más allá de la crisis y pandemias alimentadas por los medios de comunicación, un paradero obligado para las estrellas de primer nivel.