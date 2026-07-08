La banda peruana Olaya Sound System volverá a reencontrarse con su público el próximo viernes 21 de agosto en Sargento Pimienta, donde ofrecerá el concierto “Fiesta Olayera: El Retorno del Sound”, show que marcará su regreso oficial a Lima luego de culminar una gira por Europa.

La presentación dará inicio a una nueva etapa en la trayectoria de la agrupación, reconocida por fusionar géneros como reggae, ska, rock, música afroperuana y ritmos tropicales dentro de su propuesta musical.

Olaya Sound System

Según informaron los organizadores mediante un comunicado, el repertorio de la noche incluirá los temas más representativos de la discografía del grupo, con una selección preparada especialmente para este reencuentro con sus seguidores.

La producción integral del evento estará a cargo de Digital Venue, mientras que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Digital Ticket.

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