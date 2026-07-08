Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Digital Ticket | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La banda peruana Olaya Sound System volverá a reencontrarse con su público el próximo viernes 21 de agosto en Sargento Pimienta, donde ofrecerá el concierto “Fiesta Olayera: El Retorno del Sound”, show que marcará su regreso oficial a Lima luego de culminar una gira por Europa.

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