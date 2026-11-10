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Resumen

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Olga Tañón recordó entre risas que creció comiendo lomo saltado sin saber que era peruano. (Fotos: Prensa Heat / Shutterstock)
Olga Tañón recordó entre risas que creció comiendo lomo saltado sin saber que era peruano. (Fotos: Prensa Heat / Shutterstock)
Por Sonia del Águila

Olga Tañón creció comiendo lomo saltado sin imaginar que aquel plato que su madre preparaba en casa tenía sus raíces en el Perú. Durante años creyó que era una receta puertorriqueña, una confusión que hoy recuerda entre risas y que revela una conexión con nuestra gastronomía mucho más antigua de lo que ella misma suponía.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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