Olga Tañón creció comiendo lomo saltado sin imaginar que aquel plato que su madre preparaba en casa tenía sus raíces en el Perú. Durante años creyó que era una receta puertorriqueña, una confusión que hoy recuerda entre risas y que revela una conexión con nuestra gastronomía mucho más antigua de lo que ella misma suponía.

“Mi tío le enseñó a mi mamá desde que yo era chiquita a hacer lomo saltado. Yo pensaba que ese plato era boricua, hasta que me dijeron: ‘No, eso es peruano’”, contó la intérprete de “Es mentiroso” y “Basta ya” durante su paso por la alfombra magenta de los Premios Heat 2026, celebrados el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

La anécdota surgió cuando la llamada Mujer de Fuego hablaba de su cariño por el Perú, un país al que regresa con frecuencia y cuya gastronomía ocupa un lugar privilegiado entre sus preferencias.

“Recuerden que para mí la comida más rica del universo es la peruana. Y me encanta la puertorriqueña, pero es que en Perú se come de todo”, expresó con entusiasmo.

La confusión de Tañón tiene como protagonista a uno de los platos más representativos de nuestra cocina. El lomo saltado es resultado de un encuentro de tradiciones culinarias que, con el paso del tiempo, adquirió una identidad propia.

Según explicó el reconocido chef peruano Gastón Acurio en una entrevista con la agencia Andina, esta preparación reúne influencias incaicas, españolas y, especialmente, chinas. La técnica del salteado en sartén, característica de la cocina asiática, fue determinante para dar forma al plato que hoy conocemos.

Acurio también destacó la capacidad del lomo saltado para inspirar otras preparaciones, como el tallarín saltado, el tacu tacu con lomo y hasta las empanadas rellenas con esta mezcla.

Conexión musical

Pero el vínculo de Olga Tañón con nuestro país no se limita a la mesa. La cantante también encontró en la música peruana oportunidades para compartir su voz y su experiencia con nuevas generaciones de artistas.

Una de sus colaboraciones más recientes es “Cueste lo que cueste”, canción que grabó junto a Corazón Serrano y que aborda el amor, los recuerdos y esos vínculos que permanecen a pesar del tiempo.

“¿Viste qué lindo quedó ese video con Corazón Serrano? Es una película”, comentó sobre el videoclip que se grabado la Playa la Herradura.

Su cercanía con los músicos peruanos también quedó reflejada durante la gala de los Premios Heat, donde compartió escenario con Grupo 5 para interpretar “Que se vaya”. La agrupación de Monsefú, que esa noche obtuvo el reconocimiento a Mejor Artista Tropical, participó además en el homenaje a la trayectoria de la cantante puertorriqueña.

Noche de homenajes

Los Premios Heat 2026 fueron especiales para Olga Tañón. Además de ser reconocida por su trayectoria, la cantante puertorriqueña rindió homenaje a su amiga Gloria Trevi, quien recibió la distinción Artista Oro.

“Muy contenta. Y no solamente por el homenaje que voy a recibir, sino por el que voy a dar también a mi hermana Gloria Trevi. Es un privilegio muy grande. Se lo merece. La conozco hace muchos años y la quiero de verdad”, expresó antes de la gala.