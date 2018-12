¿Olga Tañón finalmente cantará con Bad Bunny? Esto dijo la cantante

De voz potente y personalidad arrolladora. La artista puertorriqueña Olga Tañón tuvo sus primeros acercamientos con la música a temprana edad, cuando escuchaba a su mamá cantar -"con voz grave y melodiosa"- en la ducha de su casa. Sin embargo, no fue su progenitora quien le inspiró a dedicarse profesionalmente a la música, sino la española Rocío Durcal.

Con más de tres décadas cantando en diferentes escenarios del mundo y a pocos días de arribar a Lima para reencontrarse con su público peruano en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su tour The One & Only, 'La Mujer de Fuego' nos habla de sus inicios en la música, de sus temores y de la controvertida relación que mantiene con las redes sociales.

"Mis padres no querían que sea cantante, porque ningún miembro de mi familia lo es. Cuando les dije que quería cantar, no entendían, creían que iba a perder el tiempo", sostuvo la intérprete de éxitos como "Es mentiroso" y "Muchacho malo".

-¿Quién inspiró tu carrera musical?

Rocío Dúrcal, fundamentalmente.

-¿Es verdad que harás un dueto con el trapero puertorriqueño Bad Bunny?

Durante una de las premiaciones (Premio Lo Nuestro) hice un comentario sobre él. Dije: 'good bunny'. A raíz de eso la gente le preguntó si grabaría conmigo, y él dijo que sí, siempre y cuando sea la canción favorita de su mamá, que yo canto. No sé cuál será. No hemos vuelto a hablar. Lo que sí te puedo decir es que acabo de grabar un tema muy positivo con el cantante de música urbana J Álvarez. También he grabado con el dominicano Gabriel y se acaba de hacer en Cuba un merengue tradicional de salón sumamente fino y lindo, además de una canción, que es el primer tema de Whitnie Huston, con reconocidas artistas que cantan diferentes géneros. Se grabó en español e inglés.

-Tu relación con las redes no siempre ha sido cordial, incluso has cerrado varias veces temporalmente tu cuenta de Facebook. ¿Actualmente, cómo te llevas con las redes sociales y sus usuarios?

Súper chévere, me siento muy bien con ellas. Es muy bonito actualizarse porque la gente que no se actualiza se queda estancada. Uno tiene que acostumbrarse a que siempre van a venir cosas nuevas, hay que amoldarse a lo que se viene. La vida y las cosas siguen evolucionando y uno tiene que evolucionar con ellas.

-Defines a tu última producción “Olga Tañon y punto” como la más positiva. ¿Cómo defines a las anteriores?

Son producciones completamente variadas, tengo temas regañando a los hombres, que es un concepto que vende bien; pero que en este último disco decidimos dar un giro y hacer un trabajo mucho más positivo y ha sido sorprendente la respuesta de la gente pese a que no estaban acostumbrados a que haga algo así.

-¿Al hacer un trabajo mucho más positivo, buscas ser un buen ejemplo para tus fans?

Lo que he hecho es abrirle un poquito mi corazón a la gente, y la gente me aceptó, me quiso y respetó. No busco ser un ejemplo para nadie, solo le doy al público lo que me pide.

-Has ganado seis Premios Grammy y 31 Premios Lo Nuestro. ¿Te sientes realizada como artista?

El tener tantos amigos alrededor del mundo, tanta gente linda que te quiere y te respeta es lo más valioso y la mayor satisfacción que un artista tiene. Los premios son un reconocimiento a nuestro trabajo, pero no lo más importante.

-¿Cuál es el mayor temor que enfrenta un artista que lo ha logrado prácticamente todo, como es tu caso?

El que te niegues a aceptar que a la gente no le ha gustado tu música y te encuentres con desilusiones. La soberbia de no aceptar y no darte cuenta de lo que pasa en realidad.

EL DATO



Olga Tañón cantará el próximo 15 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.