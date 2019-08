One Direction: ¿qué debería pasar para que Harry Styles haga música otra vez con Niall Horan y compañía?

One Direction fue una de las boy band más famosos de los últimos tiempos, sin embargo, hace tres años decidieron hacer una "pausa indefinida" ya que los integrantes de la banda querían seguir una carrera en solitario. Esta decisión vino después de un quiebre que sufrieron al aceptar la renuncia de Zayn Malik en 2015. Harry Styles ha hablado al respecto y aumentado mucho más los rumores sobre una supuesta pronta reunión.



Durante estos tres años se han dado muchas noticias al respecto y ahora sí se puede decir que existe la posibilidad que los One Direction se vuelvan a reunir. Si esto es cierto, es probable que pronto tengamos a la banda sobre un escenario, pero lo que sí es casi confirmado es que no estén los cinco integrantes, porque todavía existen muchos dramas entre Zayn Malik y los demás, pero los chicos han insinuado una pronta reconciliación.



No cabe duda que esta noticia ha alegrado mucho a las directioners que esperan con muchas ansias la confirmación de estos rumores y Harry Styles se ha encargado de decir algo importante en la entrevista que le brindó a la revista Rolling Stone.

¿QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE HARRY STYLES SE VUELVA A UNIR CON LOS ONE DIRECTION?

Harry Styles dio una larga entrevista a la revista Rolling Stone y habló sobre su nuevo álbum y sobre si en un futuro se volvería a reunir con sus compañeros de One Direction.

"Creo que nunca diría que no lo volvería a hacer, porque no me siento así", dice Styles sobre el supuesto reencuentro de One Direction. "Si hay un momento en que todos realmente queremos hacerlo, ese es el único momento para que lo hagamos, porque no creo que deba tratarse de otra cosa que no sea el hecho de que todos estamos como, 'Hey, Esto fue muy divertido. Deberíamos hacer esto de nuevo '”.

El cantante agregó: “Creo que incluso en los desacuerdos, siempre hay un respeto mutuo entre nosotros, hicimos esto realmente bien juntos, y siempre lo tendremos. Para mí es demasiado importante como para decir, 'Oh, eso está hecho'. Pero si sucede, sucederá por las razones correctas ".

Harry Styles se siente muy orgulloso del trabajo que realizó junto a sus compañeros de One Direction.



“Sé que es lo que siempre sucede. Cuando alguien sale de una banda, dice: 'Ese no fui yo. Me detuvieron '. Pero fui yo. Y no siento que me hayan retenido en absoluto. Fue muy divertido. Si no lo hubiera disfrutado, no lo habría hecho. No es como si estuviera atado a un radiador ”, bromea Styles.

No cabe duda que el cantante es uno de los más emocionados con el posible reencuentro que se podría dar con los ex integrantes de One Direction. Mientrastanto sigue disfrutando el éxito en solitario y está por presentar su segundo álbum que habla de tener intimidad y sentirse triste.