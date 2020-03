One Direction volvió a consagrarse como la agrupación más taquillera del mundo en los primeros seis meses del 2015, según la lista elaborada por “Billboard”.

Con la gira "On the Road Again", la agrupación juvenil recaudó 81,2 millones de dólares en sus 23 conciertos celebrados.

En segunda ubicación figura Foo Fighters con su gira de presentación del "Sonic Highways", sumando más de medio millón de espectadores y 44,5 millones de dólares acumulados en los 15 conciertos que realizaron hasta junio.

El top 5 de la lista lo completan Katy Perry con una recaudación de 41,7 miloones de dólares, FleetWood Mac, con 39,4 millones y The Rolling Stones, que, con solo 6 conciertos realizados, acumuló más de 180 mil espectadores y 38,1 millones de dólares.