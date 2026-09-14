Orquesta Candela se presentará en MegaPlaza Independencia y lanzará un nuevo hit mundial: conoce cuándo será el show

La cumbia peruana tendrá una nueva cita con sus seguidores en Lima. La Orquesta Candela se presentará este viernes 25 de setiembre en MegaPlaza Independencia, como parte de una jornada musical que reunirá a distintos artistas invitados y tendrá ingreso libre para el público.

La agrupación será uno de los principales atractivos del espectáculo, programado para desarrollarse desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m. en el escenario principal del centro comercial.

Entre los artistas invitados estará Suhey Cipriani, quien se presentará en primera fila como parte de esta jornada musical. De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de una tarde dedicada a la música, los ritmos tropicales y el entretenimiento en vivo.

Orquesta Candela llega con su repertorio de cumbia

Con varios años de trayectoria dentro de la escena de la cumbia peruana, Orquesta Candela, liderada por Víctor Yaipén, se mantiene como una de las agrupaciones reconocidas del género. Su presentación en MegaPlaza forma parte de una propuesta de entretenimiento dirigida al público que busca disfrutar de música en vivo.

El espectáculo se realizará en el escenario principal de MegaPlaza Independencia y contará con la participación de artistas invitados. La jornada musical se extenderá durante tres horas, desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m.

La actividad se llevará a cabo el viernes 25 de setiembre, por lo que los seguidores de Orquesta Candela y de la cumbia podrán acudir al centro comercial para disfrutar de la presentación.

Orquesta Candela en MegaPlaza Independencia: fecha, hora y lugar

Fecha: viernes 25 de setiembre de 2026.

Hora: de 5 p.m. a 8 p.m.

Lugar: escenario principal de MegaPlaza Independencia.

Ingreso: libre.

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