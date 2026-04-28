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Orquesta Candela reunió a más de 20 mil personas en histórico concierto que ahora llega a YouTube
Orquesta Candela reunió a más de 20 mil personas en histórico concierto que ahora llega a YouTube
Por Redacción EC

La Orquesta Candela vuelve a hacer historia al presentar en YouTube lo que muchos ya consideran “El mejor concierto del año”, un espectáculo que reunió a grandes figuras de la música tropical y latina en un mismo escenario. La energía, la puesta en escena y la conexión con el público marcaron una noche inolvidable para todos los asistentes.

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