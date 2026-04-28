Orquesta Candela reunió a más de 20 mil personas en histórico concierto que ahora llega a YouTube

La Orquesta Candela vuelve a hacer historia al presentar en YouTube lo que muchos ya consideran “El mejor concierto del año”, un espectáculo que reunió a grandes figuras de la música tropical y latina en un mismo escenario. La energía, la puesta en escena y la conexión con el público marcaron una noche inolvidable para todos los asistentes.

Este evento no solo destacó por su producción, sino también por la impresionante convocatoria: más de 20 mil personas se dieron cita para disfrutar de una celebración única en honor a la cumbia. Fue una verdadera fiesta musical donde los asistentes corearon cada tema y vibraron con cada presentación.

El concierto contó con la participación de reconocidos artistas como Grupo 5, Hermanos Yaipén, Elvis Crespo, Thomas Suárez Vértiz, Ernesto Pimentel, Mimy y Tony Succar, entre otros invitados especiales. Cada uno aportó su estilo y talento, creando una fusión musical que emocionó al público de principio a fin.

Además, la presencia de Joysi Love y Ex Factoría le dio un toque internacional al evento, mientras que la Orquesta Son Caliente encendió aún más el ambiente. La animación estuvo a cargo de Maju Mantilla, quien aportó carisma y dinamismo durante toda la jornada.

Este 1 de mayo, el concierto será difundido oficialmente, permitiendo que miles de personas puedan revivir o disfrutar por primera vez este espectáculo sin precedentes. Se espera que la transmisión alcance una gran audiencia, consolidando aún más el impacto de la cumbia peruana.

Los integrantes de Orquesta Candela, Víctor, Billy y Donald Yaipén, expresaron su profundo agradecimiento a sus seguidores y a sus familias, destacando que el apoyo constante ha sido clave para mantenerse vigentes y seguir creciendo en la industria musical.

Asimismo, adelantaron que este aniversario número 35 de trayectoria vendrá acompañado de nuevas sorpresas para sus fans, reafirmando su compromiso de seguir innovando y llevando la cumbia a otro nivel.

Finalmente, el grupo resaltó que la cumbia sigue siendo un género que vive en el corazón del pueblo peruano. Con orgullo y gratitud, enviaron un mensaje de agradecimiento a todo el país, recordando que la música es un puente que une generaciones y celebra nuestra identidad.