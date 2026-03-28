Orquesta Candela y Daniela Darcourt unen cumbia y salsa en nuevo tema “Sigo Enamorado De Ti”

A puertas de celebrar sus 35 años de trayectoria, la Orquesta Candela continúa consolidando su vigencia en la escena tropical con un nuevo lanzamiento que promete conquistar al público. Tras el éxito de “Sin Testigos”, tema que interpretaron junto a Elvis Crespo y que se mantiene entre los más sonados en las radios del Perú, la agrupación monsefú vuelve a apostar por una colaboración de alto nivel.

En esta ocasión, la orquesta sorprende con un feat junto a Daniela Darcourt, una de las voces más representativas de la salsa en el país y nominada al Latin Grammy. El resultado es “Sigo Enamorado De Ti”, una canción de desamor que conecta con quienes han vivido historias similares y que mezcla la esencia de la cumbia con la fuerza interpretativa de la salsera.

Desde la agrupación, liderada por Billy Yaipén, destacaron que este tema tiene un matiz especial gracias a la combinación de estilos: la alegría característica de la cumbia se entrelaza con la melancolía en la voz de Darcourt, logrando una propuesta fresca dentro de la música tropical.

Con este lanzamiento, ambas figuras buscan seguir llevando su música a más públicos, apostando por la unión de dos de los géneros más bailados en el Perú y Latinoamérica: la salsa y la cumbia. La meta es clara: seguir creciendo, conectar con la gente y mantener viva la identidad de la música tropical peruana.

El tema ya empieza a generar expectativa entre sus seguidores, quienes destacan la química musical entre ambos artistas y el estilo pegajoso que caracteriza a la agrupación. En redes sociales, el anuncio del lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo, anticipando una buena acogida tanto en plataformas digitales como en emisoras radiales.

Asimismo, esta colaboración marca un momento importante en la carrera de Daniela Darcourt, quien continúa ampliando su versatilidad al incursionar con mayor fuerza en otros ritmos tropicales sin dejar de lado su esencia salsera. Su participación en este proyecto refuerza su posicionamiento como una de las artistas peruanas con mayor proyección internacional.

Para Orquesta Candela, este nuevo sencillo también representa una forma de celebrar su historia musical, manteniéndose vigente a través de propuestas que conectan con distintas generaciones. La agrupación ha sabido adaptarse a los cambios de la industria sin perder el sello que la ha convertido en referente de la cumbia peruana.

Finalmente, “Sigo Enamorado De Ti” se perfila como un tema que no solo sonará en fiestas y reuniones, sino que también tocará fibras emocionales en el público. Con una mezcla de ritmo y sentimiento, la canción apunta a convertirse en uno de los nuevos éxitos de la temporada dentro del género tropical.