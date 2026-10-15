La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá su sexto concierto de la temporada 2026, titulado “Italiana y Trágica”, el próximo domingo 8 de noviembre a las 5:00 p. m. en el Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el Jirón de la Unión 364, en pleno Centro Histórico de Lima, frente a la Plaza Mayor y al costado del Palacio de Gobierno.

El programa musical estará enfocado en dos obras del Romanticismo: la Sinfonía n.º 4 en do menor, D. 417, conocida como “Trágica”, compuesta por Franz Schubert en 1816 a los 19 años de edad, y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, denominada “Italiana”, creada por Felix Mendelssohn Bartholdy a partir de sus viajes por Italia.

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Aunque los dos compositores no coincidieron en vida, el repertorio vincula históricamente a ambos autores debido a que Mendelssohn rescató y difundió la producción sinfónica de Schubert años después de su fallecimiento.

El concierto marcará además el estreno de la orquesta en la sede del Gran Salón del Club de la Unión, espacio seleccionado para integrar la música sinfónica con el patrimonio arquitectónico limeño.

Asimismo, la presentación coincide con el cuarto aniversario del inicio de la tercera etapa institucional de la agrupación, iniciada en 2022 tras sus etapas previas en 1960 y 1994.

Orquesta Filarmónica de Lima

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La dirección estará a cargo del maestro italiano Matteo Pagliari, exdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y fundador de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima.

Esta velada representará su debut formal en concierto con el elenco, tras haber dirigido uno de sus primeros ensayos hace cuatro años al inicio del actual periodo de la orquesta.

Las entradas para el evento están disponibles en Ticketmaster.

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