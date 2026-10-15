La presentación coincide con los cuatro años del inicio de la tercera etapa institucional de la Orquesta Filarmónica de Lima, que registra antecedentes desde 1960 y 1994 | Foto: Difusión
La presentación coincide con los cuatro años del inicio de la tercera etapa institucional de la Orquesta Filarmónica de Lima, que registra antecedentes desde 1960 y 1994 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá su sexto concierto de la temporada 2026, titulado “Italiana y Trágica”, el próximo domingo 8 de noviembre a las 5:00 p. m. en el Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el Jirón de la Unión 364, en pleno Centro Histórico de Lima, frente a la Plaza Mayor y al costado del Palacio de Gobierno.

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