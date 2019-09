Orquesta Sinfónica Nacional hará un recorrido por los clásicos de Brasil

El director principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Universidad Federal Fluminense de Brasil está de paso por Lima. Aquí, él se presentará junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, la que dirigirá mañana en el Gran Teatro Nacional. No será un concierto cualquiera: la selección musical será atípica para nuestro medio tan acostumbrado a interpretar a los clásicos europeos; esta noche, en cambio, estará dedicada a los grandes maestros brasileños, entre los que destacan Heitor Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Edino Kieger y Francisco Mignone.

El Comercio tuvo la oportunidad de charlar con el maestro. Se le preguntó si en Brasil son comunes los conciertos íntegramente dedicados a su acervo musical nacional. Él respondió: “En Brasil se vive una situación única. La orquesta con la que trabajo toca música brasileña en al menos el 50% de su temporada. En el 2018, por ejemplo, llegamos al 58%. Lo hacemos porque nuestra misión es difundirla, pero esto es algo que sucede en todo el país. Incluso hay quienes piensan que se podría tocar mucho más. Esto se debe a que hay mucho repertorio. Si bien no somos Alemania, Francia, Austria o Rusia, tenemos una gran tradición, que pertenece principalmente al siglo XX”.

Volkmann también se refirió a la profesión de director de orquesta y a la conexión que se sostiene entre este puesto y el público. Él es consciente de que los directores son los únicos que no generan sonido y que por tanto se encuentran en una situación particular, pero entiende también que el lenguaje de señas es suficiente para tender puentes. “Mi trabajo es estimular a la gente con gestos, con la mirada, utilizando la comunicación subliminal no verbal, solo visual, con la que también hago que los músicos toquen de la mejor manera juntos, con precisión y emoción. A partir de ello también se crea una narrativa visual que lleva la atención del público de un lado al otro”.

—Tiempos difíciles—

Se le pregunta a Volkmann cómo ve el circuito cultural en Brasil, sobre todo ahora que el Ministerio de Cultura fue cerrado por el presidente Jair Bolsonaro.

Él comentó: “Es un momento muy difícil para el país en todo sentido, no solo económicamente. Y en este tipo de situaciones, la cultura sufre. Pero seguimos luchando para que sufra menos y que vuelva con más presupuesto, con mejores condiciones, pero esto es algo que también ha pasado en otras varias áreas. La gente está ahí, buscando oportunidades, nosotros seguimos tocando”.

Más información

Lugar: Gran Teatro Nacional. Dirección: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja. Día y hora: mañana, 8 p.m. Entradas: Teleticket.