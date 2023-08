La orquesta Atodivarius presentará su concierto “Videojuegos & Anime Sinfónico”, en el que interpretarán las bandas sonoras de “Sailor Moon”, “Dragon Ball Z”, “SaintSeiya”, “Neon Genesis Evangelion”, entre otros animes.

Asimismo, el espectáculo que se produce en el marco del Día del Comic Festival, organizado por Zona Uno Producciones, la orquesta tocará canciones de los videojuegos “League of Legends”, “Legends of Zelda”, “Super Smash Bros.” y”The Last of Us”

Información sobre el concierto

El evento se realizará el próximo sábado 9 de septiembre a las 7:00 p.m. en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la web de Joinnus y sus precios van desde los 30 soles a los 70 soles.

MÁS INFORMACIÓN: Se agotaron las entradas para concierto de Luis Miguel en Perú

¿Qué es la orquesta Atodivarius?

La orquesta Atodivarius es una agrupación sinfónica dedicada al género “Geek” y está conformada por más de 40 músicos entre violinistas, pianistas, guitarristas, cantantes y más.