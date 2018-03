México tuvo una importante representación en la edición 2018 del Oscar. Pero no por ello Gael García Bernal, uno de los actores latinos presentes en la ceremonia, se libró de las críticas por su tibia interpretación de "Remember Me", el tema central de "Coco".

Gael García Bernal, quien puso la voz a Héctor, uno de los personajes principales del filme, fue invitado a acompañar a Natalia Lafourcade y Miguel en la representación tema que competía por el Oscar.

El actor, uno de los rostros mexicanos más conocidos en los Estados Unidos, apareció en escena para cantar la primera parte del tema. Eran solo su voz y una guitarra. Y Gael García Bernal no convenció.

Aunque Gael García Bernal sí cantó para le película "Coco", en la que le puso voz a Héctor, el compositor de algunos de los temas favoritos del niño que protagoniza la cinta, la diferencia entre la versión del Oscar 2018 y la que grabó en estudio es notable.

ANTES DEL OSCAR

Pese a que para muchos fue una sorpresa ver a Gael García Bernal cantando, el actor ya lo había hecho antes. En esta nota hacemos un repaso de otras 'performances' musicales del mexicano.

1. PARA LA COMEDIA "RUDO Y CURSI":

2. EN LOS PREMIOS FÉNIX:

3. EN LA SERIE "SOY TU FAN":

"Coco", cinta animada de Pixar que le rinde tributo al Día de los muertos, popular celebración en México, ganó en el Oscar 2018 el premio a la Mejor canción original por "Remember Me", escrita por los mismos autores de "Let It Go" de "Frozen". También se fue a casa con el premio a la Mejor película animada.