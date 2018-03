La cantante mexicana Natalia Lafourcade cantó en la ceremonia del Oscar 2018, una de las galas televisadas más sintonizadas y prestigiosas en el mundo. La artista subió al escenario junto a Gael García Bernal y Miguel para interpretar "Remember Me", tema central de la película "Coco".

El actor mexicano Eugenio Derbez fue el encargado de hacer la presentación del número musical "Remember Me". Luego apareció Gael García Bernal acompañado por un guitarrista. García Bernal, quien no es cantante, se ganó varias críticas en las redes sociales por su interpretación.

Tras esta introducción acústica, aparecieron en escena Natalia Lafourcade y Miguel, en compañía de un vistoso show con bailarines vestidos con trajes típicos mexicanos.

La cantante fue una de las primeras en desfilar por la alfombra roja. Este fue el look de la mexicana.

Horas antes de la ceremonia, Natalia Lafourcade compartió en Instagram una imagen del equipo detrás de esta importante performance en su carrera. Además, dedico este momento a México, un país que atraviesa un difícil momento político y social.

"Todos estamos ilusionados y felices. Todos estamos representando a México en esta celebración del cine tan importante. Siento que todo esto es un tributo y un homenaje total para nosotros los mexicanos y los latinos. Estamos viviendo un momento político y social muy fuerte y lo más importante ahora es recuperar nuestras raíces, nuestros valores como humanidad, nuestra identidad y recordar lo mucho que valemos", escribió la cantante.

"Con todo el amor, con todo el respeto, agradecimiento, humildad, y felicidad, dedico este momento a México y a nuestra gente que tanto amo", continuó Lafourcade.



"Remember Me", versión alternativa de la conmovedora "Recuérdame" de "Coco", se encuentra en carrera para el Oscar 2018 junto a los temas "Mighty River" de Mary J. Blige para la cinta "Mudbound", "Mystery of Love" de Sufjan Stevens para "Call Me by Your Name", "Stand Up for Something" de Diane Warren para el filme "Marshall" y "This Is Me", tema de "The Greatest Showman".



Video de "Remember Me", tema de "Coco" que cantarán Miguel y Natalia Lafourcade en los Oscar 2018. (Fuente: YouTube)

Natalia Lafourcade es una cantante mexicana que ganó fama con el tema "En el 2000". Con el disco "Hasta la raíz", del 2015, la carrera de la artista dio un giro y se centró un poco más en los sonidos de la música folclórica de su país. Este 2018, con el álbum "Musas 2", se ha presentado en escenarios tan importantes como Bataclan, de París, y la sala KOKO de Londres.