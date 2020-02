La cantante estadounidense Billie Eilish acaparó miradas durante su arribo a los Premios Oscar. La artista de 18 años, que en los Grammys se llevó cuatro premios, se lució en la alfombra roja con una prenda casual de la firma Chanel.

►Oscars 2020 EN VIVO: nominados, ganadores y todos los detalles de la gala de premiación en Los Ángeles

►Oscar 2020 EN VIVO: Billie Eilish y más estrellas se lucen en la alfombra roja | ONLINE

El particular estilo a la hora de vestir de la súper estrella de la generación "z", con más de 20 millones de seguidores en Instagram, no pasa desapercibido, y en esta oportunidad no fue la excepción.

Hace unas semanas, Billie Eilish desató toda una controversia al ganar cuatro premios Grammys. Con tan solo 18 años, ganó en las categorías de “Grabación del año”, “Álbum del año”, “Mejor artista nueva”, y “Mejor canción”. Las redes sociales no tardaron en colapsar ya que muchos consideraron que la estadounidense no merecía dichos galardones pues habían mejores nominados. Tras calmarse un poco las aguas, el anuncio de su presentación en los Oscars 2020, ha hecho que otra vez ataquen a la artista.

Fue la misma Billie Eilish quien orgullosa compartió en su cuenta de Instagram que cantaría en la próxima edición de los premios de la Academia. “Un performance especial de Billie Eilish este domingo en vivo en Los Oscars”, es lo que se puede leer en la fotografía que rápidamente superó los tres millones de likes.

Ver esta publicación en Instagram 🤭 Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 29 de Ene de 2020 a las 1:01 PST

Si bien recibió muchos elogios, más fueron críticas las que llegaron a su publicación. Miles de cibernautas consideran que la cantante no da la talla para cantar en los premios de la Academia. Incluso se refirieron a su forma de vestir, y que sería una falta de respeto que vaya a cantar con el estilo de ropa que la caracteriza.

“No entiendo porque irá a cantar”, “Lo siento, pero no lo mereces”, " Me parece estúpido", " Tu música es muy ridícula como para estar ahí", son algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios.