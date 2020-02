En la 92ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles (Estados Unidos), Elton John se llevó el premio a Mejor canción original por “Love me again” de “Rocketman” y en su discurso de agradecimiento envió un sentido mensaje a su esposo y a sus hijos.

El cantante británico compitió en la categoría de Mejor canción original con “Into the unknown”, de Kristen Anderson y Robert Lopez en “Frozen II”; “Stand up”, de Cynthia Erivo y Joshua Campbell en “Harriet”; “I’m standing with you”, de Diane Warren en “Breakthrough”; y “I can’t let you throw yourself awa”y , de Randy Newman en “Toy Story 4”.

“Seré breve, quiero agradecer a quien ha sido el elemento crucial de mi vida. ‘David (Furnish) te quiero mucho porque en los momentos buenos y malos has estado a mi lado’. También agradezco a todos los que fueron parte de ‘Rocketman’, que fue algo maravilloso. Y a mis chicos: Zachary y Elijah, papi los quiere”, manifestó Elton John tras recibir la estatuilla.

Rocketman: la ‘biopic’de Elton John

Durante su participación en los Premios de la Academia, el artista británico sorprendió con su interpretación de “Love me again”.