"Mystery of Love", tema compuesto por el músico Sufjan Stevens para el filme "Call Me by Your Name", aunque estilísticamente distinta de los otros cuatro temas en carrera, es actualmente de las favoritas en la categoría de "Mejor canción original" en los próximos premios Oscar a ser entregados en la ceremonia del 4 de marzo.

La canción compuesta especialmente para la cinta de 2017 de Luca Guadagnino y también producida por Stevens fue un compromiso con el cineasta, quien buscó al músico de Detroit para que este realizara la narración del filme, además de una aparición. Este declinó, pero el director quedó satisfecho con el tema como una suerte de narración.

Sufjan Stevens tuvo completo control creativo en la creación del emocional y delicado track acústico para musicalizar la historia de Guadagnino. Con referencias a Oregon, aves y a la cristiandad, obtuvo inspiración del guión de la película como también del libro del mismo nombre del escritor André Aciman en el cual se basa.

Los críticos predijeron su capacidad para recibir nominaciones a premios desde su lanzamiento. Además de la recibida para la estatuilla de la Academia, "Mystery of Love", primera contribución de Sufjan Stevens para un filme, fue nominada también en los Critic's Choice Movie Awards de este año.

El video musical estrenado en el canal de YouTube del medio especializado en música, Pitchfork, contiene escenas de la película en combinación con imágenes del Museo Archeologico Nazionale de Nápoles. En la cinta, la canción forma parte de la escena de excursión entre los protagonistas Elio y Oliver.

Aunque solo se planeó una, otro tema realizado y añadido al filme fue "Visions of Gideon", el cual fue también pre-candidato para las nominaciones a los Oscar. Forma parte del soundtrack además un remix del tema de Stevens "Futile Devices" del disco "Age of Adz" (2010), como también temas originales de Psychedelic Furs, Ryuichi Sakamoto, Giorgio Moroder y más.

"Mystery of Love" compite al premio de la Academia con "Mighty River" de Mary J. Blige ("Mudbound"), "Stand Up for Something" de Common y Diane Warren ("Marshall"), y las favoritas "Remember Me" de Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez ("Coco"), y "This is Me" de Benji Pasek y Justin Paul ("The Greatest Showman").