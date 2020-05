El músico peruano Óscar Quilca Barcelli sigue cosechando éxitos tras su exitosa participación en la Gala de los Grammy Latino celebrado en Las Vegas hace algunos meses. El artista nacional fue presentado como “el futuro de la música Latinoamericana”, en palabras del cantante Ricky Martín.

El Óscar Quilca estuvo al lado de la cantante Sofía Carson en la ceremonia Latin Grammys Person Of The Year, en homenaje al cantante colombiano Juanes, y compartió junto a Juan Luis Guerra, Rosalía, Alejandro Sanz, Sebastian Yatra, Fito Páez, Ozuna, entre muchos otros.

Ahora, el percusionista alista el lanzamiento de su primer EP titulado King’s Lockdown. Se trata de un tributo en general a lo que sucede en el mundo y especialmente en Perú. El nombre se divide en King (rey) por Lima, “La Ciudad de los Reyes”, y Lockdown (encierro), por la cuarentena que vivimos debido a la pandemia de COVID-19.

La Plaza de Armas de Lima vacía y con un ambiente apocalíptico, es la imagen de la portada del EP. Los colores de la plaza reflejan el verde y rojo, por la bandera italiana. En el medio, la batería y el cajón peruano, los instrumentos más representativos de este EP.

Regina´s Dream, es el primer sencillo y está basado en la fortaleza que muestra la población mundial frente al Covid-19 y fusiona ritmos peruanos con el jazz e influencias del rock.

“Este tema lo compuse justo cuando Italia se convirtió en el epicentro del COVID-19. En Berklee College -escuela de música donde me gradué hace dos años- tengo muchos amigos italianos y verlos angustiados por su país, me afectó profundamente y me llevó a componer este tema. ‘Regina’ significa reina en italiano y lo relacioné con la corona de la reina, de allí el nombre”, comenta el músico.

Dentro del EP se encuentran tema como “Landó De Los Diablos”, “Evidence” y “Una Sola Fuerza”. Dos de estas composiciones fueron hechas en la semana en la que se expandió el virus mundialmente y por eso tienen un contexto social.

