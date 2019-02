OT 2018: así fue su primer concierto en Madrid | VIDEOS

Tras varias semanas de espera, los dieciséis artistas de la última edición de OT 2018 iniciaron su gira de conciertos por lo alto, llenando el WiZink Center de Madrid.

Con un repertorio de 38 canciones en total confirmadas, Famous, el ganador de OT 2018, cantó un total de cinco temas. Como solista, él interpretó "Uptown Funk" y "I’m telling you I’m not going" y tres duetos.

Alba Reche, la segunda clasificada de OT 2018, presentó dos temas en solitario: "La llorona" y "She used to be mine". La cantante unió su voz con Noelia Franco y Natalia Lacunza en tres ocasiones.

Natalia Lacunza cantó cuatro canciones y el representante de Eurovisión, Miki Núñez, presentó su tema "La venda", "Una lluna a l’aigua" y "El ataque de las chicas cocodrilo" junto a Carlos Right.

Asimismo, se realizaron cinco números grupales: "Viva la vida", "Spice Up Your Life", "Don't stop me now", "This is me" y "Somos".

Como se recuerda, hasta el momento hay 11 fechas confirmadas para los conciertos de los participantes de Operación Triunfo 2018 y además recorrerán España con la firma de discos.

Este es el listado completo de canciones:

-"This is me" (Todos)

-"Pégate" (Alfonso)

-"Bed I made" (Joan en guitarra acústica)

- "Vivir" (Julia y Dave)

- "1,2,3" (María y Famous)

- "God is a woman" (África)

- "Respect" (Alba y Noelia)

- "Give me love" (Damion con guitarra acústica)

- "Feel it still" ( Natalia y Famous)

- "El cuarto de tula" (Sabela)

- "Échame la culpa" (Sabela y Alfonso)

- "Another day of sun" (Marilia y Joan)

- "One more try" (Marta - piano y voz)

- "El ataque de las chicas cocodrilo" (Miki y Carlos Right)

- "Hasta la raíz" (Marilia)

- "Rock’n roll boomerang" (Dave)

- "Don’t stop me now" (Todos)

- "She used to be mine" (Alba)

- "Perfect" (África y Damion)

- "Benditas feridas" (Sabela)

- "Everything" (Carlos)

- "Toxic" (Alba y Natalia)

- "90 minutos" (Julia piano y voz)

- "Mi historia entre tus dedos" (Julia y Carlos)

- "Voy en un coche" (María)

- "Com una lluna a l’aigua" (Miki)

- "The scientist" (Natalia al piano)

- "And I am telling you" (Famous)

- "Stone cold" (Noelia)

- "Este amor ya no se toca" (Alba, Julia y Natalia)

- "September" (Marta y Famous)

- "Spice of your life" (Todos)

- "La llorona" (Alba)

- "Seven nation army" (Natalia)

- "Uptown funk" (Famous)

- "La venda" (Eurovisión 2019 - Miki)

- "Somos" (Todos)

- "Viva la vida" (Todos)