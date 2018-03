Los Outsaiders, considerados una de las bandas peruanas de mayor proyección internacional y actualmente radicados en México, se encuentran de regreso en nuestro país para formar parte concierto de The Killers junto a Royal Blood este 27 de marzo.

Conversamos con Charlie VTW y Renzo Pinedo, vocalista y baterista de la banda, respectivamente, quienes nos contaron sobre sus impresiones previas al esperado concierto en el que compartirán escenario con el dúo británico y los populares rockeros de Las Vegas.

Los integrantes de Outsaiders compartieron además sobre sus experiencias en la escena musical internacional como su reciente participación del festival SXSW en Austin, Texas, y detalles sobre la realización de su último disco, "El asesino del rey peste".

¿Qué diferencias encuentran entre la vida como artistas en México y en el Perú?

Charlie: Creo una de las más importantes sería la variedad. Es un país muy grande y diverso, hay mercados para todo tipo de música y gente, y eso abre un espectro grandísimo. Aunque comparar sea medio feo, en el Perú aún estamos un poco lejos. Pero México tiene ventaja pues su población es mucho más grande, es una bien aprovechada ahí, y no solamente en Ciudad de México, hay muchas ciudades más.

Menor centralización…

Charlie: Totalmente. Hay ciudades a las que nos dicen que deberíamos de ir si queremos "hacerla", como Monterrey y Guadalajara. Quizá olvido ahora a otras, pero aparte de eso hay una industria ya creada, cosas que hacer, un circuito o pasos que dar. Acá en el Perú es como si caminaras con los ojos vendados, dando un montón de disparos al aire a ver qué cae. Hay días que son increíbles, te sientes conocido, exitoso, lo que quieras, y al día siguiente todo eso no existe, no es real. Pero nos gusta mucho México y también venir al Perú cada vez que podamos. Extrañamos mucho el país cuando estamos allá.

Son considerados una de las bandas peruanas con mayor proyección internacional, ¿qué opinión tienen de esta denominación?

Renzo: Se nos hace difícil encajarnos a nosotros mismos en rótulos, pero lo que sí puedo decir es que nos esforzamos un montón justamente para eso. Desde que comenzamos, dijimos que no queríamos encasillarnos ni musical, artística ni territorialmente, tuvimos como objetivo que la música se escuche por todos lados, por la mayor cantidad de gente y lugares posibles. Todos hemos estado alineados con eso, juntamos un equipo de trabajo muy chévere con el que estamos enfocados en hacer de la banda lo más grande posible y creo que poquito a poquito estamos consiguiendo cosas, y el que también medios de comunicación estén atentos a ello es para nosotros muy motivador y nos empuja a seguir trabajando.

Comentaron alguna vez algo por las líneas de que "tocan lo que se les antoja", ¿qué pensaron tras las comparaciones al sonido de The Strokes y otras bandas del llamado "garage rock"?

Renzo: Al menos, cuando haces lo que hacemos, te acostumbras rápido a que los comentarios son eso al fin y al cabo, no los tomamos muy a pecho pues como dijimos varias veces, cuando nos metemos al estudio a hacer canciones o grabarlas, nunca nos sentamos a decir "queremos que esto suene así, que esto sea metal, que esta sea salsa", solo lo hacemos y el resultado final es en base a todo lo que creímos conveniente en el proceso de creación. Y los comentarios solo son eso, también hay otros que dicen que sonamos a otra cosa…

Charlie: La gente va a hablar igual. Nos han mandado comentarios increíbles de parecidos o cosas así como otras bandas…

Renzo: Y a veces nos hemos tomado el tiempo de hacer nosotros mismos la comparación...

Charlie: Y bandas o canciones que jamás habíamos escuchado, o que no hay forma de que sean algún tipo de influencia para nosotros porque regularmente no las escuchamos…

Renzo: Incluso canciones que han salido después de la composición de las nuestras…

Charlie: Sí, la gente va a hablar, entonces haríamos mal con que nos afecte. Lo que sí me gustaría es que quien quiere comentar de este tipo de cosas se den el tiempo de escuchar la discografía de la banda, y no solamente la nuestra sino de todas las bandas que puedan, que diversifiquen y le den una atenta escuchada, que no sea nada más "escucho un acorde y me sonó a uno de esa canción", sino tendríamos que comparar todo y encontraríamos millones de casos iguales.

Renzo: Igual mentiríamos si decimos que no estamos felices de recibir atención en los comentarios. Siempre es chévere recibir el feedback de la gente. A mí me gusta. Y que la gente hable bien o mal quiere decir que igual se interesan por lo que estamos haciendo así que, si nos quieren o nos odian, igual nos lo pueden decir.

En su último disco, "El asesino del rey peste", resalta una identidad más diferenciada que en sus trabajos anteriores, ¿qué pueden contarnos de la realización de este disco?

Charlie: Entre el primer disco y este hay como cuatro años de proceso de grabación, se demoró un poco pero ya estaba listo, y en cuatro, casi cinco años hay diferencia, personalmente la banda, el país…

Las personas cambian…

Charlie: Todo cambia, inclusive el hecho de cómo uno siente las canciones, hay temas del primer disco que no los siento del mismo modo como entonces porque ahora soy una nueva persona, cada uno en la banda es distinto, y creo que eso es en verdad algo rico porque es un avance, más allá de que sea bueno, malo, bonito o feo, es un progreso, seguir avanzando con nuestras vidas, haciendo cosas nuevas, y lo importante es que lo que sea que hacemos o vayamos a hacer es honesto, es lo que somos, así como nos ven, somos realmente así, sencillos, tranquilos... y no tan tranquilos, pero es lo que somos.

Renzo: Y sí me parece chévere que quizá a través de la música, a través de esto, podamos tener un recordatorio permanente de cómo eramos en ese momento, para nosotros y la gente.