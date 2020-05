Aunque parezca que no reconocemos su nombre en una primera instancia, hemos escuchado de Ovy On The Drums ─seudónimo de Daniel Oviedo─ más de lo que creemos. El productor colombiano es mencionado al inicio o al final de decenas de canciones de reggaetón, pues es la mente detrás de los pegadizos éxitos como “Tusa” de Karol G y “Cuando te besé” de Becky G y Paulo Londra; logros que ascendieron su carrera en la industria antes de ser diagnosticado con COVID-19 a fines de marzo pasado.

Antes de atravesar el drama que aqueja a miles de personas alrededor del mundo, el productor musical disfrutaba de los réditos que obtenía tras acompañar a Karol G en el 90% de sus producciones. Ambos coincidieron muchos años atrás, lejos de la popularidad que los persigue hoy, con el objetivo de lanzar al estrellato la carrera de la colombiana. Gracias a su trabajo en conjunto, Ovy On The Drums pudo producir tiempo después junto a Bad Bunny, Ozuna, Cosculluela y Zion & Lennox.

El reconocimiento de su nombre en el movimiento urbano llamó la atención de Kristoman ─Kristopher Salazar─ , quien lo convocó en el 2015 para ser el productor de su disquera incipiente: Big Ligas. Juntos fueron los artífices de los inicios de Paulo Londra con su disco “Homerun”, y de las carreras de Micro TDH y Mike Bahía. Desde entonces, artistas como 6ix9ine, Anuel AA, Becky G y Piso 21 dejaron la creación de sus canciones en sus manos.

Ovy On The Drums produjo la canción "Cuando te besé" de Becky G y Paulo Londra. (Foto: Difusión)

Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2019 cuando el nombre de Ovy On The Drums retumbó con mayor fuerza. El estreno del megaéxito “Tusa” de Karol G y Nicky Minaj obligaba a dar con quien produjo el tema del que todos hablaban. “Cuando uno tiene una buena canción, pero hace una propuesta diferente a todo lo que está en el mercado, es donde puede crear un súper hit”, explica sobre la canción que le cambió la vida meses antes de permanecer aislado de la música y replantearse su carrera.

“Empecé a tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo, escalofríos, sudoración, perdí el gusto por la comida y el olfato”, cuenta el productor colombiano sobre los primeros síntomas que reconoció a mediados de marzo. Días antes, había regresado de México a su casa de Miami con cierto malestar que no le permitía continuar produciendo en su estudio. “Pese a que tenía los síntomas, yo siempre estuve positivo y pensé que era un virus normal, el virus del flu (gripe), que es algo normal”, recuerda.

Sus sospechas se acrecentaron cuando uno de sus amigos, proveniente de Italia, compartió en sus redes sociales que padecía COVID-19. “Lo llamé y le conté mis síntomas y coincidimos. Ahí fue que yo dije: ‘Tengo el COVID’”, cuenta. No obstante, necesitaba una prueba fidedigna que corroborara aquel diagnóstico intuitivo. Por ello, luego de recuperarse de los primeros síntomas, Ovy On The Drums acudió a las autoridades médicas de su localidad y el resultado fue contundente: era positivo.

Ovy On The Drums trambién produjo "Mala" de 6ix9ine y Anuel AA. (Foto: Difusión)

Los días sucesivos implicaron la reclusión y el aislamiento total en su domicilio. Lejos de su familia en Colombia, el productor musical pasaba días de incertidumbre en completa soledad. Los síntomas habían desaparecido, pero el cuidado debía ser extremo. Por ello y pese al escepticismo de muchos, Ovy On The Drums recurrió a su profesora de técnica vocal como persona de confianza para que, desde la distancia de una videollamada, lo asesorara sobre los remedios caseros que debía consumir.

“Tomaba tomillo con agua hervida, limón, baking soda (bicarbonato de sodio), también acetominafén (paracetamol) y hacía inhalaciones por la boca con tomillo”, confiesa sobre el procedimiento que repitió durante semanas antes de hacerse el segundo test; el cual finalmente dio negativo. “Me recuperé gracias a mi profesora de técnica vocal”, se atreve a decir sobre uno de los métodos todavía no acreditados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ovy On The Drums trabajó en la producción del tema "Te amo" de Piso 21 y Paulo Londra. (Foto: Difusión)

Hace poco más de dos semanas, Ovy On The Drums retomó sus actividades con normalidad. Volvió a producir y a impulsar su carrera como solista, aunque reconoce que no ha abandonado la rutina que sostuvo para su recuperación. “Estoy con los mismos cuidados como si lo tuviera (el virus). Sigo tomando mis bebidas, hago mis inhalaciones y cuidándome hasta que estoy pase”, señala desconfiado de las versiones que alegan la inmunidad en las personas que contraen el virus. “Sino te cuidas, te vuelve a dar”, teme.

Esta experiencia ha significado una reinvención del artista en todos sus sentidos. “Esto me ha ayudado a estar más pendiente de cosas que antes ignoraba, de estar más pendiente de mi familia y de personas con las que casi no hablaba. Te cambia la perspectiva de muchas cosas”, afirma. Prueba de ello, son las nuevas iniciativas musicales que emprendió recientemente como el lanzamiento de su sencillo “The Other Side” al lado de Justin Timberlake y SZA.

“Trato de ver qué otros sonidos nuevos hay, buscar otros caminos diferentes a nivel musical para tratar de aportar algo diferente. Ahora, gracias a todo lo que está pasando, es el tiempo perfecto para aprovechar”, concluye Ovy On The Drums con la esperanza de subirse a un escenario cuando la cuarentena acabe. Por lo pronto, como artista, anticipa el estreno de dos canciones en solitario y, como productor, la preparación de los próximos discos de Karol G y de Anuel AA.





