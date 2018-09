Ozuna, DJ Snake y Cardi B. lanzan "Taki Taki" con Selena Gómez

Los artistas de música urbana Ozuna, DJ Snake y Cardi B. confirmaron en sus redes sociales que este viernes sacarán "Taki Taki", un tema inédito que grabaron con la estrella estadounidense Selena Gómez.

Los artistas comenzaron a dar señales de que estaban trabajando juntos a finales de agosto, cuando publicaron diferentes fotos en sus redes sociales, en las que contaron que se habían reunido para grabar un video en la ciudad californiana de Los Ángeles.

"Me encanta la canción, me encanta el video y me muero de las ganas de que lo escuchen", dijo la rapera Cardi B. en su cuenta de Instagram. "Selena Gómez es la chica más dulce", agregó en un texto acompañando a una foto en la que aparece abrazándola.

Ver esta publicación en Instagram TAKITAKI Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 27 Sep, 2018 a las 4:47 PDT

Aunque aún no se ha conocido el tema completo, los fragmentos que se han difundido han permitido escuchar un tema principalmente en español, con la base rítmica del dembow, típica del género urbano, principalmente de reguetón y trap.

"Taki Taki" representa la primera participación de Gómez, de ascendencia mexicana, en la música urbana, y una de las pocas que se suma a un tema en español, idioma que dice hablar con cierta dificultad.

Por su parte, Cardi B., neoyorquina de padre dominicano y madre de Trinidad, ha demostrado en el pasado su dominio del castellano tanto en entrevistas, como en producciones anteriores, como el tema "La modelo", su primera colaboración con el artista puertorriqueño Ozuna.

También es la primera vez que Selena Gómez y Cardi B., dos de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, unen sus voces.

Con este tema DJ Snake, un francés de padres argelinos, se suma a la creciente tendencia de artistas internacionales que trabajan con músicos latinos, como ya lo hicieron Steve Aoiki, Beyoncé y French Montana, entre otros.