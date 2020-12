Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado 10 años desde “Solamente tú” y Pablo Alborán acaba de lanzar “Vértigo”, álbum que tuvo retrasos por la pandemia y que representa varias emociones de agradecimiento por parte del malagueño. El artista conversó con El Comercio sobre su nueva música, la importancia de ser responsables ante la crisis sanitaria y las ganas que tiene de regresar al Perú.

“Vértigo es un disco donde me he volcado más que nunca porque es muy sincero, porque llega en un momento de vulnerabilidad para todo el mundo en esta pandemia. Es un disco que he escrito entre la gira pasada y esta pandemia, entonces hay una mezcla de emociones ahí. Es un disco muy fiel a mi presente también, y muy leal a cómo me siento”, comentó Pablo sobre su nuevo lanzamiento.

Vale resaltar que “Vértigo” estaba programado para lanzarse el pasado 6 de noviembre. No obstante, la segunda ola del Covid-19 ya atravesaba España y Europa. En consecuencia, se cerraron tiendas, las plataformas de música no aseguraban la venta y a uno de sus músicos le diagnosticaron el virus. Con mucha tristeza, el malagueño tuvo que reprogramar la fecha. ¿Por qué es importante que los artistas sean empáticos ante este tipo de crisis?

“Yo la he pasado muy mal porque ver que los planes cambien cada hora te tensa un poco, pero me ha venido bien el darme cuenta de que no tenemos el control de nada ahora mismo. Hay que ser responsables, hay que pensar en cómo poder hacer las cosas de la mejor manera. (...) Es importante porque de ésta no vamos a salir solos, aquí salimos todos juntos. Hay que ser empáticos, hay que tener la cabeza puesta en los demás.”, respondió.

Como lo mencionó al comienzo de la entrevista, Pablo asegura que “Vértigo” es una mezcla de emociones. Desde temas positivos para alegrar la tensión generada por la pandemia, hasta sus canciones un poco más lentas, pero con un mensaje profundo como lo es su tema “Si hubieras querido”. En palabras del malagueño:

“Quiero que sirva de mantra, es una canción hipnótica, al menos eso es lo que yo quería que pasara con esa canción. Una canción que te ayude a pasar la página, y que tiene una especie de halo de misterio a veces. Eso es un poco el objetivo de esta canción.”

Quererse a uno mismo

El pasado 17 de junio, el cantante reveló parte de su vida personal por medio de un video en su cuenta de Instagram. El cantante se ganó la admiración y respeto por sus seguidores y compañeros ante el acto de valentía al declarar su orientación sexual, algo que lo ha ayudado a ser “un poquito más feliz”. Y esta felicidad ha sido impregnada en sus últimas canciones.

“Este disco es un resumen y un reflejo de muchas cosas que suceden alrededor de toda la felicidad y de todas las cosas que me han pasado. (...) No pienso rendirme nunca. Y ese mensaje debe extrapolarse a cualquier situación personal de cada uno. Hay que seguir, hay que quererse, hay que querer a los demás y hay que aprender de cómo te quiere el resto de la gente”, comentó el malagueño nominado 14 veces al Grammy.

Sus ganas de regresar al Perú

Recordemos que el estado de emergencia por el virus se desató a inicios de marzo en el Perú. Un mes antes, Pablo Alborán realizó su concierto como parte de su gira “Te prometo” en la ciudad de Lima, sin saber que iba a ser una de sus últimas presentaciones con público presente en mucho tiempo. En conversación con este diario, el intérprete recordó cómo se sintió al terminar la gira:

“Cuando volví de la gira, empezaron a cancelar todos los eventos y todos los conciertos de mis compañeros. Veía todo lo que estaba sucediendo y de pronto me vino un golpe de realidad donde me di cuenta de que el concierto de Perú fue el último concierto que había hecho. Entonces fue como una especie de pena, pero a la vez, valoré como tres veces más el que la gente haya viajado para ese concierto, el que la gente haya pagado una entrada y haya estado ahí conmigo. (...) ¡Tú no sabes las ganas que tengo de volver a Perú!”

“Vértigo” de Pablo Alborán ya está disponible en todas las plataformas digitales.

